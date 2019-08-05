Uyum Akademi 11.Yaz Staj Okulu Sertifikaları sahiplerini buldu

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Yıldız Teknopark ve Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ iş birliğiyle, bu yıl 11.’si gerçekleşen Uyum Akademi Yaz Staj Okulu’nun Başarı Sertifikaları Töreni, geçtiğimiz gün, Yıldız Teknoparkı Yönetim Ofisi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Sertifika törenine, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, YTÜ Elektrik - Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurettin Umurkan, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, Uyumsoft Yönetim Danışmanı Prof. Dr. Ercan Öztemel, Uyum Akademi Yöneticisi Tarık Dağ, YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden Araştırma Görevlisi İsmail Sevim, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Araştırma Görevlisi Ahmet Elbir ve Araştırma Görevlisi Emir Erdem ile staj programına destek veren firma temsilcileri ve başarı sertifikalarını almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

23 üniversiteden 60’ın üzerindeki öğrenci, Başarı Sertifikasını aldı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Marmara Üniversitesi (MÜ), İstanbul Üniversitesi (İÜ), Boğaziçi Üniversitesi (BÜ)’nin aralarında bulunduğu 23 üniversiteden, endüstri, matematik, yazılım, bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okuyan 60’ın üzerindeki öğrenci, Uyum Akademi 11.Yaz Staj Okulu Başarı Sertifikalarını almanın heyecanını yaşadılar.

Uyum Akademi Yaz Staj Okulunda, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri için 3 ayrı sınıf oluşturuldu. Bilgisayar ve matematik mühendisliği öğrencileri “C# Temel eğitimi ve Microsoft SQL Server” eğitimi aldılar. Endüstri mühendisliği öğrencileri “ERP (Uyumsoft ERP web, cloud, mobil)” eğitimini aldılar. Yaz staj okulu programına katılan öğrenciler, kendi alanlarındaki teorik eğitimin yanı sıra, proje bazlı pratik uygulamalar da gerçekleştirdiler. Ayrıca, Uyumsoft’un ERP hizmeti verdiği sanayi kuruluşları ve Yıldız Teknopark’taki firmaları ziyaret ederek, işletmelerdeki iş süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldular.

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İş hayatında, bir adım önde olmak önemlidir

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, yaptığı konuşmada şunları söyledi.

“Yıldız Teknopark olarak, üniversite- sanayi iş birliği kapsamında birçok projeyi başarıyla yürütüyoruz. Uyumsoft ile birlikte yaptığımız yaz staj okulu projesi, bunun başarılı örneklerinden birisidir. Bu projeye önderlik eden Mehmet Önder, Uyumsoft’a yeni bir ekip üyesini katarken, istihdam edeceği kişiyi sadece bitirdiği üniversite ile değerlendirmez, o kişinin katıldığı kursları, firmasına katacaklarını ve heyecanını da değerlendirir. Eğitimde, teorik bilginin yanında, pratik bilgi de muhakkak olmalıdır. Yaz staj okulu gibi çalışmalar, gençlerin teorik ve pratik birikimini artırmaktadır. İş hayatında, bir adım önde olmak önemlidir” dedi.

Genç meslektaşları ile 11 yıldır bilgisini ve tecrübesini paylaşıyor

Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, öğrencilere bu hizmeti vermenin mutluluğu içerisinde olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Firma olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübemizi, gelecek nesiller ile paylaşmak için 11 yıl önce Uyum Akademi projemizi hayata geçirdik. Genç meslektaşlarımız ile bir araya gelerek, teorik ve pratik eğitimleri vermenin yanı sıra, sektörel gelişmeleri de anlatıyoruz. Gençlere ve çalışanlara her zaman vereceğim tavsiyem şudur ki, daima daha çok çalışarak işlerini en iyi şekilde yaparlarsa, hedeflerine ulaşacaklardır. Uyumsoft olarak 23.’cü yılımızda, kurumsal kaynak planlama (web, cloud, mobil ERP) ve e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter vd) uygulamalarında on binin üzerindeki müşterimize hizmet vermekteyiz” dedi.

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Uyumsoft ve ekosistemindeki işletmelerde, istihdam fırsatları sağlanıyor

Uyumsoft Yönetim Danışmanı Prof. Dr. Ercan Öztemel, şunları söyledi:

“Uyumsoft olarak Türkiye’nin inovasyon liderleri arasındayız. Uyumsoft’u kısaca üç madde ile anlatırsak; birinci olarak yerli ve milli yazılımlar yapıyoruz; ikinci olarak eko-sistemindeki 250 firma ile işbirliği gerçekleştiriyoruz ve üçüncü olarak Uyum Akademi gibi çeşitli projeler ile topluma değer katmayı sürdürüyoruz. Yaz staj okulumuzun bu yıl 11.’ni tamamladık ve başarılı olan öğrencilere başarılı sertifikalarını verdik. Genç mühendislere, Uyumsoft bünyesinde, ekosistemindeki işletmelerde ve Uyumsoft’un hizmet verdiği 10 binin üzerindeki müşterilerinde iş fırsatları sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Yaz staj okuluna yoğun talep bulunuyor

Uyum Akademi Yöneticisi Tarık Dağ, şunları söyledi:

“Gençler, kariyer yolculuklarının başlangıcında aldıkları bu eğitimden büyük kazanımlar elde ediyorlar. Bu da, Uyum Akademi Yaz Staj okulunun, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında başarılı bir eğitim programı olduğunun göstergesidir ve bu nedenle yaz staj okulumuza yoğun talep bulunuyor. Yaz staj okulu programımıza katılan öğrenciler, “C# Temel eğitimi ve Microsoft SQL Server” ile “ERP” konularında eğitim alarak, iş hayatına hazırlanmaya devam ediyorlar. Staj programında başarılı olan öğrencilere, kendi bünyemizde ve müşterilerimizde staj veya çalışma imkanları da sağlamaktayız” dedi.

Program, başarı sertifikalarının ve teşekkür plaketlerinin verilmesi ile son buldu

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Mesut Güner, Mehmet Önder, Prof. Dr. Ercan Öztemel ve YTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nurettin Umurkan tarafından, öğrencilere Uyum Akademi 11.Yaz Staj Okulu Başarı Sertifikaları verildi.

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Yaz okulu stajı boyunca öğrencilere, işletmelerinde bilgilendirme yapan Sunny firması, Mita Kalıp firması, Duyar Vana firması, Ozon Tekstil firması, RDC Talent firması ve Çiçek Sepeti firmasına desteklerinden dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi.