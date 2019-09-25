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EĞİTİM

Uyum Akademi’de uluslararası öğrencilerin stajları tamamlandı

Uyum Akademi 11.Yaz Staj Okulu kapsamında, uluslararası öğrencilere yönelik staj programını başarıyla tamamlayan uluslararası öğrenciler sertifikalarını aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uyumsoft
Uyumsoft

İslam İşbirliği Teşkilatı ile yapılan protokol kapsamında, Tunus, Somali, Suriye, Bangladeş, Benin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Tacikistan, Moğolistan, Kırgızistan, Rusya ve Makedonya’dan gelerek ülkemizdeki 10 farklı üniversitede eğitim gören 15 öğrenci ile program gerçekleşti.

Staj programı, Uyumsoft danışman ekibi ve Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ hocalarından İsmail Sevim’in vermiş olduğu dersler ile tamamlandı. Program kapsamında stajyer öğrencilere, uygulamalı ERP modül eğitiminin yanı sıra, Endüstri 4.0, yapay zeka gibi konularda sunumlar hazırlatılarak, sunum ve hitabet becerilerinin geliştirilmesi ve sunum konularında stajyerlerde farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Uyumsoft ERP eğitimi

Uyumsoft ERP eğitimi verildi

Erp (kurumsal kaynak planlama) eğitiminde, öğrencilere kullanıcı oluşturularak, firma kurulum süreçleri Uyumsoft’un danışman kadrosu tarafından verildi. Mali işler, üretim, ik vb modüllerinin eğitimleri yapıldı.

Öğrenciler, eğitim amaçlı kendilerine ait kurulumu yapılan firmalarında, uygulama yapma şansı buldu. Eğitimin son haftası öğrencilere, vaka çalışmaları yaptırılarak, bilgi birikimleri ve tecrübeleri artırıldı. Uyumsoft ERP programının sahada kullanımını görmeleri açısından, Uyumsoft’un müşterilerine ziyaretler gerçekleştirildi.

İşbirliği kapsamında, staj imkanı sağlanmaktadır

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ arasında işbirliği protokolü imzalanmıştı.

Bu protokol ile İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı (OIC Intern) kapsamında, Türkiye’de bilgisayar, endüstri, işletme, matematik mühendisliği gibi alanlarda yükseköğretim eğitimi alan uluslararası öğrencilere, her sene karşılıklı görüşmeler ile belirlenecek olan kontenjan oranında, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’de staj imkanı sağlanmaktadır.

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