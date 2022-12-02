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YEREL GÜNDEM

Uzay testi: Türkiye'nin astronot adayları görev için hazırlanıyor

Milli Uzay Programı kapsamında ilk uzay görevi için belirlenen adaylar Eskişehir’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda teste tabi tutuluyor. Adayların irtifa basıncına ve G kuvvetine dayanıklılıkları ölçülüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzay testi: Türkiyenin astronot adayları görev için hazırlanıyor
​Milli Uzay Programı kapsamında ilk uzay görevi için belirlenen adaylar Eskişehir’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda teste tabi tutuluyor.

Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için belirlenen adayların çeşitli testlere tabi tutulduğu Eskişehir’deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM), kapılarını Anadolu Ajansı’na açtı.

ADAYLAR BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ görevini başlatması üzerine https://uzaya.gov.tr/ internet adresinden başvurular kabul edildi. Başvuranlar arasından Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmek için gerekli şartları taşıyanlar belirlendi.

ÖZEL EĞİTİMDEN GEÇTİLER

‘Türkiye’nin ilk uzay yolcusu’ olmak için seçilen adaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Eskişehir’deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı USAEM Başkanlığı’nda insan faktörü nedeniyle oluşan uçak kazalarının en aza indirilmesi için pilotlara uyguladığı bazı özel eğitimlerden geçirildi.

25 BİN FİT İRTİFA BASINCI

USAEM’de akademik eğitim verilen adaylara, alçak basınç odasında 25 bin fit irtifa basıncı ve G kuvvetine (ani hız değişimleri ve manevralar sırasında pilotların maruz kaldığı kuvvet) dayanıklılık seviyelerinin ölçüldüğü insan santrifüj (dairesel dönme hareketi gerçekleştiren makine) laboratuvarında (G-Lab) testler uygulandı.

UÇUŞ FİZYOLOJİSİ EĞİTİMİ

USAEM’de hava ve uzay hekimliği uzmanı olarak görev yapan Yarbay Nazım Ata, merkezin Türkiye’nin tek, dünyanın ise sayılı uçuş fizyolojisi eğitim merkezi olduğunu söyledi. USEAM Başkanlığının hem Türkiye’deki tüm askeri ve sivil uçuculara, aynı zamanda dost ve müttefik ülke uçucularına uçuş fizyolojisi eğitimleri verdiğini anlatan Ata, şöyle devam etti: “Burada temelde 5 eğitim cihazımız var. Bunlardan birincisi alçak basınç odası. Burada irtifa çemberinde hipoks eğitimlerini veriyoruz. İkinci cihazımız insan santrifüjü eğitimi ya da G-Lab olarak isimlendiriliyor. Burada jet pilotlarına akselerasyonun (kalp atışlarında beklenen artışlar) etkilerini anlatıyoruz ve bunun etkilerini emniyet yer koşullarında gösteriyoruz. Üçüncü cihazımız atlama sandalyesi eğitim cihazımız. Dördüncü cihazımız uçucu vertigosu eğitim cihazında olan Gyro-Lab cihazı. Burada özellikle gece görüşü ya da bulutlu ortamlar başta olmak üzere görüş referansının olmadığı durumlarda pilotların karşılayabilecekleri illüzyonlara nelerdir, bu illüzyonlara karşı neler yapmaları gerektiğinin eğitimi veriliyor. Son eğitim laboratuvarımız ise bizim gece görüş eğitim laboratuvarımız. Burada gece görüşüne bağlı bazı illüzyonlar ve problemlerin yanı sıra gece görüş gözlüğü eğitimleri veriliyor. Tüm bu eğitim laboratuvarlarının yanı sıra ekstradan bir de fiziksel performans eğitim laboratuvarımız var.”

İki adaydan biri gönderilecek

Türkiye Uzay Ajansı’ndan alınan bilgiye göre, ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ görevi için 36 bin başvuru yapıldı, kriterleri sağlayan 1000 kişiden son aşamaya kalan 15 aday üzerinden değerlendirmeler devam ediyor. Bu kişiler arasından belirlenecek iki adaydan biri, eğitimler sonrasında, 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek.

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