Gündem Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı
ERZİNCAN

Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı

Erzincan’da ocakta kaynayan sütün üzerine dökülmesi sonucu 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı. Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan çocuğun vücudunda ikinci derecede yanıklar meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı
Üzerine kaynar süt döküldü.

Olay, dün Erzincan’da meydana geldi. Anne ve babası işe gitmek için 1 yaşındaki Yusuf Kadam’ı anneannesine bıraktı. Minik Yusuf, anneannesi ve babaannesi ile evde oyun oynadığı sırada anneanne Ayşe Bulut misafirlere kahve yapmak için mutfağa gitti.

KAPAĞIYLA OYNADI

Ocağın üzerine pişmesi için cezveyle süt koyan anneanne hazırlık yapmaya başladı. Babaannesinin yanından emekleyerek mutfağa gelen minik Yusuf fırının kapağıyla oynamaya başladı. Oynadığı sırada ocak üstünde kaynayan süt minik Yusuf’un başından aşağıya döküldü. Yakınları tarafından minik Yusuf Erzincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yusuf, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Minik Yusuf’un başında, boynunda, göğsünde ve kollarında ikinci derecede yanıklar olduğu belirlendi.

HERKESE DERS OLSUN

Anneanne Ayşe Bulut, “Cezvede süt kaynarken Yusuf’ta ocağın oraya gelmiş. Ocağın kapağıyla oynarken süt üzerine döküldü. Kahve yapacaktım süt üzerine döküldü. Herkese ders olsun kimse çocuğunu yalnız bırakmasın” diye konuştu.

Küçük çocuğun Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi devam ediyor.

Sobaya benzin döktü feci şekilde yandı
FOTOĞRAF 9
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Erzurum’da ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşında ki üniversite öğrencisi Salih Özsoy, bir süre önce Niğde’ye bağlı Bor ilçesinde yaşayan eniştesinin yanına çalışmaya gitti. Şantiye de kalan Özsoy, duş almak için sobayı yaktı.
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Özsoy, içerisinde köz kalan sobaya benzin döktü. Sobanın aniden parlaması sonucu şantiyede bulunan yataklar alev aldı. Alevlerin arasında kalan üniversite öğrencisi Özsoy, kendini zor dışarı attı.
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Vatandaşların yardımıyla ilk önce Niğde Devlet Hastanesi ardından da Mersin’e gönderilen Özsoy, müdahalelerin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.
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Duş almak için sobayı yaktığını ifade eden Salih Özsoy, “Sobaya birkaç parça odun attım. Su şişesinin dibinde biraz benzin vardı. Sabahtan sobayı yaktığımızda da içinde köz varmış. Benzini içine bırakınca soba parladı.
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Şantiyede ki yataklarda yanmaya başlayınca kaçacak yerim kalmadı. Alevlerin ortasından geçip kapıdan dışarıya çıktım. Birkaç kişiden yardım istedim önce Bor Devlet Hastanesine götürdüler. Oradan Niğde Devlet Hastanesine götürdüler. Yanık ünitesi olmadığı için ilk müdahalenin ardından Mersin’e sevk edildim. Orada çok iyi baktılar bana. Çok ağrı çektim yardımcı oldular. Orada refakatçim olmadığı için ailemde burada olduğu için sevkimi buraya istedim. Niğde de çalışıyordum. Eniştemin işinde yüksek gerilim işiydi” şeklinde konuştu.
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Vücudunun büyük bir kısmında ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan Özsoy’un tedavisi devam ediyor.
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Sobaya benzin döktü feci şekilde yandı
Erzurum'dan Niğde'de yaşayan eniştesinin yanına çalışmaya giden üniversite öğrencisi Salih Özsoy, şantiyede benzin döktüğü sobanın parlamasıyla feci şekilde yandı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Özsoy'un vücudunda ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar meydana geldi.


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