Uzlaştırmada yüzde 83 başarı

Adalet Bakanlığı, alternatif çözüm yollarından uzlaştırma uygulamasını etkin şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2017 yılından bu yana sisteme toplam 4 milyon 252 bin 611 dosya girdi. Uzlaştırma müzakeresi tamamlanan 2 milyon 476 bin 447 dosyanın 2 milyon 54 bin 423’ünde uzlaşma sağlandı. O tarihten bu yana uzlaştırma uygulamasında yüzde 83 başarı elde edildi.