Uzlaştırmada yüzde 83 başarı

Nur Banu Aras
04:0014/03/2026, Cumartesi
Sonraki haber
Arşiv.
Adalet Bakanlığı, alternatif çözüm yollarından uzlaştırma uygulamasını etkin şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2017 yılından bu yana sisteme toplam 4 milyon 252 bin 611 dosya girdi. Uzlaştırma müzakeresi tamamlanan 2 milyon 476 bin 447 dosyanın 2 milyon 54 bin 423’ünde uzlaşma sağlandı. O tarihten bu yana uzlaştırma uygulamasında yüzde 83 başarı elde edildi.

2 AYDA 35 BİN UZLAŞMA

1 Ocak 2026’dan itibaren uzlaştırma bürolarına gelen 155 bin 815 dosyanın 35 bin 587’sinde uzlaşma sağlandı. 77 bin 307 dosyada ise uzlaştırma işlemleri devam ediyor.



YKS sınavına kaç kişi girecek? YÖK Başkanı açıkladı