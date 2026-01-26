Vahşice öldürüp kaçarken yakalandılar

İstanbul’un göbeğinde korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Şişli’de çöp konteynerinde başı kesilmiş halde bulunan kadın cesedinin, Özbekistan uyruklu 36 yaşındaki Durdona Khakımova olduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı olan zanlılardan 2’si yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.Olay, 24 Ocak akşamı saat 20.00 sıralarında Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta meydana geldi. Sokakta çöp konteynerlerinde kâğıt toplayan bir kişi, siyah poşeti açtığında kafası olmayan bir kadın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

CESEDİN BAŞI YOK

Yapılan incelemede cesedin bir kadına ait olduğu ve başının bulunmadığı tespit edildi. Ekipler, cesedin başının bulunması için çevredeki çöp konteynerlerinde de inceleme yaptı. Başka bir konteynerde kadına ait ceset parçaları bulundu. Ceset, otopsi için Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Parmak izi incelemesi sonucunda cansız bedenin Özbekistan uyruklu 36 yaşındaki Durdona Khakımova olduğu belirlendi.

Katil zanlıları cinayetin ardından Gürcistan'a kaçacaklardı.

GÜRCİSTAN’A KAÇARKEN YAKALANDILAR

Ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Tanıklardan Ö.S., olay günü annesini ziyarete geldiğini, bu sırada konteynerin yanında valizle bekleyen sakallı iki kişiyi gördüğünü, tekrar görmesi halinde teşhis edebileceğini söyledi. Polis ekipleri 8 saatlik kamera görüntülerini inceledikten sonra kimlikleri belirlenen şüphelilerin, Özbekistan uyruklu Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) olduğunu belirledi. Şüpheliler, Gürcistan’a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI ÜÇE YÜKSELDİ

Korkunç cinayete ilişkin soruşturma sürerken, polis bir kişiyi daha gözaltına aldı. Katil zanlılarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen Ekrem K. isimli kişi de polis tarafından yakalanıp emniyete götürüldü. Bu kişinin kasap olarak çalıştığı öğrenildi.

İtiraf etti

Sorguya alınan şüpheliler suçlarını itiraf etti. Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ifadesinde, “Durdona Khokimova ile olay günü tanıştık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Tartışma yaşadık. Bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra arkadaşımla birlikte cesedi Ümraniye’deki evde parçalara ayırdık. Cesedin parçalarını ayrı ayrı poşetledik ve bavul içerisine yerleştirdik. Daha sonra ticari taksi ile Şişli’ye geldik. Ceset ve parçalarını farklı çöp konteynerlerine attık” diye konuştu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.







