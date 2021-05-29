Gündem Vali Arslantaştan Salda Gölü açıklaması Sarımtırak görüntünün sebebi polenler
BURDUR

Vali Arslantaş'tan 'Salda Gölü' açıklaması: Sarımtırak görüntünün sebebi polenler

Burdur'a bağlı Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü'nün kıyısında sarımtırak bir görüntü oluştu. Konuya ilişkin açıklama yapan, Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Çam ormanlarının ve sazlıkların oluşturduğu polenler gölün çekildiği noktada bu sarımtırak görüntüyü meydana getirdi." dedi.

Haber Merkezi AA
Vali Arslantaştan Salda Gölü açıklaması: Sarımtırak görüntünün sebebi polenler
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Vali Arslantaş, halk plajı bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün ülkenin ve ilin en önemli tabiat varlıklarından biri olduğunu söyledi.

"Mevsimsel sebeplerden kaynaklı"

Salda Gölü'nde bu yıl mevsimsel sebeplerden kaynaklı olarak su seviyesinde yaklaşık 40 santimetrelik bir düşüşün meydana geldiğini belirten Arslantaş, "Göl suyu çekilince göl tabanındaki balçıklar ortaya çıktı. Bunu alanın tamamını gezerek görebiliyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi gölümüzün çevresinin tamamı çam ormanlarıyla yer yer sazlıklarla kaplı. Çam ormanlarının ve sazlıkların oluşturduğu polenler gölün çekildiği noktada bu sarımtırak görüntüyü meydana getirdi." ifadelerini kullandı.

"Yılın aynı döneminde tekrar ediyor"

Arslantaş, kesin sonuçlar için İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerekli numunelerin de alındığını, biyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarına 48 saat içinde ulaşacaklarını söyledi.

Doğanbaba ve Salda köylerinin kanalizasyon atıklarının göle karışmasını engelleyecek tesislerin kurulması için de hazırlık yaptıklarını, tesislerin kısa süre içinde tamamlanacağını aktaran Arslantaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız İller Bankası vasıtasıyla Yeşilova Belediyesi'ne de aynı destekleri veriyor olacak. Birkaç ay içinde bitirileceğini düşündüğümüz arıtma tesisi ile insan kaynaklı kirlenmenin tamamen önüne geçmiş olacağımızı düşünüyoruz. Bu sarı görüntünün yılın aynı döneminde tekrar eden doğa aktivitesi olduğu neticesine yaptığımız araştırmada ulaştık." diye konuştu.

Salda Gölü için önemli adım: Konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
FOTOĞRAF 10
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2019 yılında Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ilan edilen Salda Gölü kenarında çalışmalar devam ediyor.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Beyaz Adalar ve Halk Plajı'nda gölün yapısına zarar vermeyecek şekilde yaptırılan ahşap ünitelerin yerleştirilmesi işleminde sona gelindi.
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Turkuaz renkli suyu ve bembeyaz sahili ile geçen yıl pandemiye rağmen 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Salda Gölü'nün doğal yapısına zarar vermeyecek şekilde tasarlanan ve ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek ahşap ünitelerin monte edilmesinde sona gelindi.
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Öte yandan halk plajı sahiline ise 6 metre yüksekliğinde 2 cankurtaran kulesi yerleştirildi.
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Ayrıca sıfır atık yönetimi kapsamında geri dönüşüm konteynerleri de Beyaz Adalar ve Halk Plajı'na yerleştirildi.
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Salda Gölü sahiline 300- 400 metre mesafede yerleştirilen ahşap ünitelerde kafe, büfe, yönetici ve sağlık birimleri, giyinme, soyunma birimleri, satış üniteleri, mescit ve tuvaletler yer alacak.
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Tamamen ahşaptan ve yüksek olmayan, gölün doğal görüntüsü bozmayacak ahşap üniteler takılıp sökülebilir nitelikte.
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Salda Gölü'ne konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
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Salda Gölü'ne konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
Title
Salda Gölü'ne konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
Salda Gölü için önemli adım: Konteynerler konuldu, cankurtaran kulesi yerleştirildi
Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar kapsamında halk plajına iki cankurtaran kulesi konuldu. Ayrıca sıfır atık yönetimi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle yapılan geri dönüşüm konteynerleri de yerleştirildi.

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