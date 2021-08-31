Vali Karaloğlu:“Fiskaya’nın yeşilini Hevsel’in yeşiliyle buluşturacağız”

Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Dicle ve Feritköşk mahallelerinin riskli alan ilan edilmesinin ardından yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında Fiskaya 1’inci etapta anlaşma sağlanan hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi Ali Emri Toplantı Salonu’nda gerçekleşen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Diyarbakır merkezde, farklı ilçelerde ve mahallelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattığını söyledi.

Fiskaya, Dicle ve Ferit Köşk mahallelerinin 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edildiğini belirten Karaloğlu, yine hak sahipliği ve gayrimenkul değerleme çalışmalarının da bakanlık tarafından yapıldığını ifade etti.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

“Son dönemde Türkiye genelinde meydana gelen büyük afetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın iş yükünün artmasına neden oldu. Bundan ötürü bakanlık yetki devrini Büyükşehir Belediyesi’ne bıraktı. Bundan sonra çalışmayı Büyükşehir Belediyesi sürdürecek. Kentsel dönüşümde şuan görüşme ve anlaşmaları Büyükşehir Belediyesi yapıyor. İşte bugün Dicle Mahallesi’nin birinci bölge olarak adlandırılan bölümünde hak sahiplerimizle 15 Temmuz itibari ile başlamış olduğumuz görüşmeler, neticesinde sözleşme, imzaladığımız ve oturmaya hazır TOKİ tarafından yapılan konutların anahtar teslimini yapacağımız bir günü beraber yaşıyoruz.”

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Bugünün hem Diyarbakır hem kentsel dönüşüm çalışmaları açısından önemli bir gün olduğunun altını çizen Karaloğlu, Diyarbakır Bağdat’tan İstanbul’a kadar bu coğrafyanın en güzel, en medeni, en çağdaş şehri iken son yüzyılda insanoğlunun yaşamış olduğu büyük buhran ile beraber çok güzel olmayan görüntüler ortaya çıktığını vurguladı.

Karaloğlu, Diyarbakır’ı hem görünümüyle hem kültürüyle hem sosyal dokusuyla aslına dönüştürme noktasında bir gayretlerinin olduğunu dile getirdi.

“Fiskaya’nın yeşilini Hevsel’in yeşiliyle buluştuğu muhteşem bir manzarayı ortaya çıkarmış olacağız”

Bugünkü çalışmalarının da bu gayretin bir neticesi olduğuna dikkati çeken Karaloğlu,birinci etap tamamlandığında dönüşen bölümü tamamen yeşil alan olarak değerlendireceklerinin müjdesini verdi.

Karaloğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“2-3-4 etap yeşil alan sadece 5 etapta konutlarımız olacak.1. Etap Fiskaya’dan aşağıya inerken yolun sağı, solu, altı ve üstündeki hak sahiplerimize helalleşip el sıkıştıktan sonra orayı boşaltacağız, yıkacağız. Orası yeşil ve sosyal donatı alanları olacak. Diyarbakır’ın yenilediğimiz Fiskaya Şelalesi ve seyir terasından aşağıya baktığımızda Fiskaya’nın yeşilini Hevsel’in yeşiliyle buluştuğu muhteşem bir manzarayı ortaya çıkarmış olacağız.”

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Kentte, başka ilçe ve mahallelerde de kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu aktaran Karaloğlu, Bağlar ilçesi Kaynartepe’de kentsel dönüşümle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölgeyi riskli alan ilan ettiğini, şuan alanda hak sahipliği, gayrimenkul ve vatandaşlarla anlaşma tutanakları imzalama çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Karaloğlu, Kaynartepe Mahallesi’nde 78 hak sahibiyle anlaşmanın ardından kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanacağını aktardı.

Kaynartepe’de çalışmaları yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel tasarımını da ortaya çıkardığını ifade eden Karaloğlu, bunun sonucunda o bölgede çok güzel bir mahallenin ortaya çıkacağının müjdesini verdi.

“Peyas Mahallesi’nin dönüşüm planları bitirildi”

Karaloğlu, şunları dile getirdi:

“Kaynartepe sokaklarının dar olmasından dolayı ambulans ve itfaiye oraya giremiyordu.O daracık çarpık yapılardan son derece çağdaş insanı bir yapıyı İnşallah ortaya çıkarmış olacağız. Peyas Mahallesi’nin dönüşüm planları bitirildi. İnşallah yakın bir zamanda orayla ilgili de riskli alan ilanı yapıldıktan sonra oradaki çalışmalarımızda başlayacak. Şilbe’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hak sahipliği ve gayrimenkul değerleme çalışmaları devam ediyor.”

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Şehri güzelleştirme noktasında çalışmalarının sadece kentsel dönüşümden ibaret olmadığını vurgulayan Karaloğlu, dünya kültür miras listesine giren Diyarbakır Surları’yla ilgili restorasyon çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü hatırlattı.

Karaloğlu, Urfakapı’dan Yedikardeş burcuna kadar, 6 burcu içine alan ve Surlar’ın iyileştirmesini kapsayan çalışmanın çok güzel görüntüleri ortaya çıkardığını söyledi.

İçkale’de yer alan burç ve surlarda da restorasyon çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Karaloğlu, Keçi Burcu’ ve çevresindeki çalışmaların tamamlanmasıyla Diyarbakır’ın en güzel açık hava sanat alanına dönüştüğünü dile getirdi.

Karaloğlu, Dağkapı Meydanı’nda 1,2,5,7 ve 8 nolu burçlarda çalışmaların başladığını aktardı.

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1 ve 2 nolu burçları bu kentin en önemli değerlerinden olan hat sanatını Osmanlı’dan cumhuriyete taşıyan Hamid Aytaç adına bir hat mektebi ve müze olarak değerlendireceklerini belirten Karaloğlu, bu çalışmayla birlikte hat sanatını yeniden canlandıracaklarını ve yeni hat ustaları yetiştireceklerini dile getirdi.

“Surlar’ın tamamını restore edip gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakacağız”

Karaloğlu, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımızın son Diyarbakır seyahatinde Surlar’ın son halini gördüğünde kalan kısmının hızlı bir şekilde restore edilmesi noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza talimatları oldu. Bu bizim devam eden çalışmalarımıza ilave olacak ki daha çok iş var Sur’larda. 5200 metre uzunluğundaki Surlar’ın kalan kısmı ile ilgili bir hazırlığımız var. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla oturup bundan sonra Surlar’ın kalan kısmının restorasyonu ile ilgili önümüzdeki günlerde bir çalışmamız olacak. Kısa bir süre içerisinde Surlar’ın tamamını restore edip gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakacağız.”

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“Kentsel dönüşümde görüştüğümüz her vatandaşın yerine kendimizi koyarak görüşüyoruz”

Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin kentin her alanında yaptığı çalışmaları aktardığı, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ihtiyaç olan bölgelerde devam edecek. Elbette kentsel dönüşümde vatandaşın devletine güvenmesi bize güvenmesi çok önemli. Vatandaşın mağdur olmasına gönlümüz razı olmaz. Kentsel dönüşümde görüştüğümüz her vatandaşın yerine kendimizi koyarak görüşüyoruz. Diyarbakırlı çok daha çağdaş çok daha sağlıklı herhangi bir afette kendisine tabut olmayacak güvenli evlerde oturmaya hak ediyor.Biz onun için mücadele ediyoruz.”

Diyarbakır Milletvekili M. Mehdi Eker ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan’ın, birer konuşma yaptığı program hak sahiplerine anahtar teslimiyle sona erdi.

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Törene Diyarbakır Milletvekili M. Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Ak Parti İl Başkanı M. Şerif Aydın, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Daire Başkanları, kamu kurum müdürleri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı