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POLİTİKA

Vali Seddar Yavuz'a hakaret eden Ekrem İmamoğlu 20 bin lira tazminat ödeyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. İmamoğlu'nun 20 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

Haber Merkezi İHA
Vali Seddar Yavuza hakaret eden Ekrem İmamoğlu 20 bin lira tazminat ödeyecek
Ekrem İmamoğlu

5 Haziran 2019 tarihinde dönemin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin 5 Haziran Çarşamba günü Ordu’da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul’a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde yaşanan tartışmalarda İmamoğlu tarafından eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği gerekçesiyle, Vali Seddar Yavuz tarafından İmamoğlu aleyhine açılan manevi tazminat davası sonuçlandı.


“Faizi hariç 20 bin TL tazminat ödeyecek”


İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bugün 9’uncu duruşması davada mahkeme İmamoğlu’nun Vali Seddar Yavuz’a 20 bin TL manevi tazminat ile birlikte faizinin ödemesine hükmetti. Vali Seddar Yavuz’un Avukatı Resul Yılmaz, Ekrem İmamoğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davasının İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bugünkü duruşmasında sonuçlandığını belirterek, “İmamoğlu, Vali Yavuz’a 20 bin TL tazminat ile birlikte bu tutarın faizini ödeyecek” dedi.

CHP adayı Vali'ye hakareti ile ilgili: Bazı kelimelerimin yarısı çıkıyor
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CHP adayı Vali'ye hakareti ile ilgili: Bazı kelimelerimin yarısı çıkıyor
CHP İstanbul adayı, Ordu Havalimanı'nda VIP bölümüne hakkı olmadan girmek istemesi ve ardından yaşananlarla ilgili olarak Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ağır hakaret etmişti. CHP adayı konuyla ilgili, 'Bazı kelimelerimin yarısı çıkıyor, yarısı çıkmıyor. Ordu konuşmamda dura dura, bazı kelimelerimin yarısının çıktığı yarısının çıkmadığı şeklinde mitingi tamamladım. Vali'nin basitliğine gereken ifademle işarette bulundum. Vali Bey benden özür dileyebilir.' diye konuştu.


  • Öte yandan, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde İmamoğlu hakkında açılan ve 17 Mart 2021 tarihinde karar verilen ceza davasında Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi sanık İmamoğlu’nu cezalandırmış ve 354 günün karşılığı olarak 7 bin 80 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetmişti.

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