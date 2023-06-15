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Valilik duyurdu: Ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Ardahan'da yangınları önleyebilmek amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bununla birlikte mesire alanlarına da sınırlama getirildi.

09:28 . 15/06/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Açıklama, Ardahan Valiliğinden geldi. Buna göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kentte bazı kararlar alındı. Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin 15 Eylül'e kadar yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

15 Eylüle kadar yasak devam edecek

"Ardahan merkez Cemal Tural Tabiat Parkı, Göle, Çakırüzüm ve Köprülü mesire yeri, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerindeki mesire yerlerinin dışındaki ormanlık alanlara 15 Eylül'e kadar görevli personel haricinde girişler yasaklandı." Açıklamada, mesire yerlerine ise saat 19.00'dan 08.00'e kadar girişlerin yasaklandığına yer verildi.




#Ardahan
#Çakırüzüm
#Göle
#orman yangını
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