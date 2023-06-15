Valilik duyurdu: Ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Açıklama, Ardahan Valiliğinden geldi. Buna göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kentte bazı kararlar alındı. Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin 15 Eylül'e kadar yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: