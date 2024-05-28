Valilikten sonic patlama uyarısı: Sosyal medya hesaplarından duyuru yayınladılar

Ankara'da korkutan bir patlama sesi duyuldu. İlk anlarda Valilik ve emniyet kaynakları, patlamanın kaynağına ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını belirtirken, çok sayıda ilçeden duyulan patlama sebebinin kaynağı uzun süre merak edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlama sesinin sebebinin "Kazan'da F -16 uçaklarının uçuşu esnasında yaşanan sonik patlama olduğu" kaydedildi. Öte yandan Ankara Valiliği'nden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamaların ardından sosyal medyada 'Sonic patlama nedir?', 'Sonic patlama neden oluşur' gibi sorular en çok arananlar arasına girdi.