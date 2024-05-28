|
Gündem

Valilikten sonic patlama uyarısı: Sosyal medya hesaplarından duyuru yayınladılar

Eskişehir Valiliği, bugün yapılacak test uçuşu nedeniyle meydana gelebilecek sonic patlama sesine karşı vatandaşları uyardı. Yayımlanan paylaşımlarda, "1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 11.30'da ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceğinden sonic patlama sesi duyulabilecektir" ifadelerine yer verildi.

12:14 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 12:03 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği

Eskişehir Valiliği, bugün yapılacak test uçuşu nedeniyle meydana gelebilecek sonic patlama sesine karşı vatandaşları uyardı.


Valilik, bugün 1'inci Ana Her Komutanlığı tarafından ses üstü test uçuşları gerçekleştirileceğini duyurdu. Saat 11.30'da yapılacak test uçuşları nedeniyle sonic patlama seslerinin işitilebileceğinin belirtildiği duyuru Eskişehir Valiliği'ne ait resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı.

Yayımlanan paylaşımlarda, "1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 11.30'da ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceğinden sonic patlama sesi duyulabilecektir" ifadelerine yer verildi.



#Eskişehir
#Eskişehir Valiliği
#Sonic patlama
#uyarı
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban Bayramı tatili kaç gün belli oldu mu? İşte 2024 Diyanet Kurban Bayramı takvimi