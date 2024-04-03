Van AK Parti’ye geçti

Türkiye hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Van Büyükşehir Belediyesi’nde yarışı, oyların yüzde 55,48’ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci sırada tamamladı. AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas da yüzde 27.15 oy oranı ile ikinci oldu.

İTİRAZ 29 MART’TA OLDU

2015'te “PKK sizi tükürüğüyle boğar” söylemi ile gündeme oturan Abdullah Zeydan'ın ‘Seçilme hakkına’ 29 Mart'ta Adalet Bakanlığı itiraz etti. Van İl Seçim Kurulu dün Zeydan hakkındaki kararını verdi. Oy çokluğu ile alınan kararda Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığı belirtildi.

ARVAS YENİ BAŞKAN

Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı. Seçimde, Zeydan'ın ardından ikinci olan AK Parti adayı Abdulahat Arvas, Van Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Kemal Yakup Azizoğlu

Başkan kurayla belirlendi

AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kura ile belirlendi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı. Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, “Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun” dedi.

İtiraz süreci başladı

* Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz süreci başladı. Birçok il ve ilçede, sonuçlara itiraz edildi. İşte sonuçlara itiraz edilen il ve ilçelerden bazıları:

* Seçim gecesi AK Parti ve CHP arasında gidip gelen Hatay’da sonuçlara itiraz edildi. AK Parti adayının galip geldiği şehirde, sonuca itiraz eden CHP, süreci takip edeceklerini belirtti.

* MHP'nin kazandığı Kırklareli'nde CHP, geçersiz oyların fazla olması nedeniyle itiraz ettiklerini belirtti.

GEÇ İSTİFA BAŞVURUSU

* MHP, CHP adayının kazandığı Kütahya’da usulsüzlük gerekçesiyle sonuca itiraz etti.

* CHP, AK Parti’nin kazandığı İstanbul Pendik’te geçersiz oy sayısının fazla olması nedeniyle yeniden sayım için başvuru yaptı.

* AK Parti’nin kazandığı Bayburt'ta MHP, tüm sandıklardaki geçersiz oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu’na dilekçe verdi.

* Adana Kozan’da BBP sonuçlara itiraz etti. Başkan seçilen MHP adayı Mustafa Atlı’nın görevinden 1 Aralık 2023 saat 17.00'den önce istifa etmediği öne sürülerek adaylığın düşürülmesi istendi.

* MHP’nin kazandığı Kütahya Emet’te AK Parti, 29 sandıkta tüm oyların yeniden sayımını talep etti.

SEÇİM YENİLENECEK

* DEM Parti’nin kazandığı Şanlıurfa Hilvan’da AK Parti yetkilileri, sandık sonuç tutanaklarında şaibe olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti. Yapılan incelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

* Bolu Gerede’de AK Parti adayı Mustafa Allar ile yeğeni Akif Allar arasında yarış yaşandı. BBP adayı yeğen 73 farkla kaybettiği seçime itiraz edecek.

* AK Parti’nin kazandığı Kocaeli Körfez’de CHP sonuca itiraz etti. AK Parti’nin kazandığı Kandıra’da da bağımsız aday sonuç için itiraz başvuru yaptı.

* CHP'nin kazandığı Beykoz'da hem CHP hem AK Parti sonuca etti.

* Adıyaman Besni'de CHP'nin itirazı karara bağlandı ve AK Parti adayı seçimi kazandı.

Gaziosmanpaşa'da yeniden sayılacak

Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin AK Parti'nin itirazlarını kabul ederek, ilçede verilen oyların yeniden sayılmasına karar verdi. AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, seçim sonuçlarına ilişkin Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurullarına ayrı ayrı itiraz dilekçeleri sundu. Dilekçede sandıklarda ise 3 bin 443 oyun bir kısmının geçerli olmasına rağmen çeşitli sebeplerle geçersiz sayıldığı kaydedildi. Seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirmesi için Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı seçimi yönünden geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.







