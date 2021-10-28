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‘Van Gölü Canavarı’ sandılar ama...

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde yüzen yaban domuzunu canavar sanan vatandaşlar, büyük heyecan yaşadı.

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Haber Merkezi İHA
‘Van Gölü Canavarı’ sandılar ama...
Van gölü canavarı sandılar

Van’da sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, Van Gölü’nün açıklarında esrarengiz bir cisim fark etti. Daha sonra araçtan inen vatandaşlar, yüzen cismin karaya yaklaştığını görünce büyük heyecan yaşadı.

Van gölü canavarı sandılar
İHA
Van gölü canavarı sandılar


Vatandaşlar, gördükleri cismi efsane haline gelen Van Gölü Canavarına benzetti. O anları cep telefon kamerasıyla saniye saniye kaydeden vatandaşlar, karaya yaklaşan cismin yaban domuzu olduğunu fark etti.
O esnada karaya doğru yüzden yaban domuzu ise vatandaşları görünce tekrar göle doğru yüzmeye başladı. Yaban domuzu yüzerek kıyıdan uzaklaşırken, vatandaşlar ise yaşadıkları şoku atlattıktan sonra yollarına devam ettiler.

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