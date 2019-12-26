Gündem Van Gölünde göçmen faciası 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı
VAN

Van Gölü'nde göçmen faciası: 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Van Gölü’nde Bitlis’in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede, kaçakları taşıyan tekne battı. Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yabancı uyruklu 7 kişi yaşamını yitirirken 64 kişi kurtarıldı.

AA
Van Gölü'nde batan tekne

KIYIYA YAKLAŞIRKEN ALABORA OLDU

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saat 02.30-03.00 sularında ilçenin Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu belirtildi.

AA
Van Gölü'nde batan tekne

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplam da 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

AA
Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

AA
Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
Meteorolojiden 7 ile yoğun kar uyarısı: Kar kalınlığı tahmini de yapıldı

Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar uyarısı: Kar kalınlığı tahmini de yapıldı
Almadan mutlaka bakın

Almadan mutlaka bakın

Gıdada bilgilendirme zorunluluğu 1 Ocak'ta başlıyor.
Akdeniz Kalkanı genişletilmeli

Akdeniz Kalkanı genişletilmeli

Erdoğan'ın ​Tunus'a sürpriz ziyaretinin yankıları sürüyor.
Van Gölü'nde<br>tekne faciası

Van Gölü'nde
tekne faciası

Alabora olan teknede 7 kişi öldü 64 kişi kurtarıldı.
TSK'da bir ilk: <br>Tamamen yerli TÜMOSAN motor

TSK'da bir ilk:
Tamamen yerli TÜMOSAN motor

​6x6 ve 8x8 zırhlıların 'gücü' Türk mühendislerden.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

Herkes kar sandı

Herkes kar sandı

​Antalyalıları şaşkına çeviren yağış.

1 yıl daha uzatıldı

1 yıl daha uzatıldı

​OHAL Komisyonunun görev süresine düzenleme.

24 saattir elektrik verilemiyor

24 saattir elektrik verilemiyor

​Kar nedeniyle yollar kapandı eğitime ara verildi.
Tunus sürprizi

Tunus sürprizi

​Doğu Akdeniz ve Libya trafiği yoğunlaştı.
Hadi yıkın bakalım

Hadi yıkın bakalım

Bahçeli: ​İBB'deki militanlarını da alsınlar, güçleri yetiyorsa buyursunlar.
4 milyon kişinin gidecek yeri yok

4 milyon kişinin gidecek yeri yok

​Esed ve Rusya tarafından İdlib'de son 45 günde bin 400 sivil katledildi.
Evlat nöbetinde<br>yeni zafer

Evlat nöbetinde
yeni zafer

Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya kızına kavuştu.
VAR'a rağmen sabıkaları bitmiyor

VAR'a rağmen sabıkaları bitmiyor

​Hiçbir kulüp Cüneyt Çakır'ı maçlarına istemiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.