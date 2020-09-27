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Van Gölü'nde heyecanlandıran görüntü: Yeni canlı türü görüntülendi

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ne dalan dalgıçlar, farklı bir canlı türüne rastladı. Tuzlu ve sodalı yapısı nedeniyle inci kefali dışında başka bir balığın yaşamadığı bilinen Van Gölü'nde bulunan yeni türün görüntüleri araştırılmak üzere ilgili birimlere aktarılırken, Dalış Eğitmeni ve rehber Serkan Ök, sualtı kameralarına yansıyan türün kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Van Gölü'nde dalış sırasında çekilen görüntü.
Van Gölü'nde dalış sırasında çekilen görüntü.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ne dalan dalgıçlar, farklı bir canlı türüne rastladı. Tuzlu ve sodalı yapısı nedeniyle inci kefali dışında başka bir balığın yaşamadığı bilinen Van Gölü'nde bulunan yeni türün görüntüleri araştırılmak üzere ilgili birimlere aktarılırken, Dalış Eğitmeni ve rehber Serkan Ök, sualtı kameralarına yansıyan türün kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

DHA

Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı: Sırtı zikzaklı olan yaklaşık 20 metre uzunluğunda
GÜNDEM
Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı: Sırtı zikzaklı olan yaklaşık 20 metre uzunluğunda

Ök, "Van Gölü 600 bin yıl yaşında ve gölün tuzlu ve sodalı yapısı nedeniyle inci kefali dışında başka bir balığın yaşamadığı biliniyordu. Van Gölü'nde bulunan ve 1958 yılında batan Rus şilebini görüntülerken farklı bir tür kameralarımıza yansıdı. Bu tüm ekibi oldukça heyecanlandırdı" dedi.

Van Gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla Türkiye'nin en büyük dünyanın da en büyük sodalı gölü olma özelliği taşıyor. Van Gölü'nde her geçen gün bilim insanlarını heyecanlandıran ve yeni araştırmalara sevk eden keşifler yapılıyor. Daha önce 18 metre civarında ve 50 bin yıllık olduğu tahmin edilen, dünyanın en büyük mikrobiyalitinin tespit edildiği Van Gölü'nde, Su altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve Dalış Eğitmeni Serkan Ök tarafından yapılan dalışlarda 23.4 metre boyunda yaklaşık 70 bin yıllık olduğu tahmin edilen yeni mikrobiyalit tespit edildi. Van Gölü'nde 3 yıl önce bulunan Rus şilebi de büyük heyecan yaratmıştı.

DHA
Van Gölü'nde dalış yaptıkları sırada kameraya farklı bir tür yansıdı.

Bugüne kadar sadece balık türü olarak inci kefalinin yaşadığı düşünülen Van Gölü'nde 2018 yılında, Van İl Jandarma Komutanlığı'nın Sualtı Timi'nin eğitim dalışları sırasında yeni bir tür bulundu.

Van Gölü'nde inci kefali dışında, mikrobiyalitte yaşayan 5- 6 santimetre boyunda yeni balık türü için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Van Gölü'nde çok sınırlı bir alanda, bir mikrobiyalitin üstünde yaşayan yeni bir balık türü tespit ettiklerini söyledi.

Yeni tür kameralara yansıdı

Yaklaşık 2 yıl önce bulunan yeni tür ile ilgili çalışmalar halen devam ederken, Van Gölü'ne dalan dalgıçlar inci kefali dışında yeni ve farklı bir tür ile de karşılaştı. Dalış Eğitmeni ve rehber Serkan Ök, Van Gölü'nde dalış yaptıkları sırada kameralarına farklı bir türün yansıdığını söyledi.

DHA

İlk başta inci kefali mi diye düşündüklerini fakat bunun farklı bir tür olduğunu gördüklerini söyledi.

Bu görüntünün kendilerini çok heyecanlandırdığını belirten Ök, "Van Gölü 600 bin yaşında 3 bin 712 kilometrekare büyüklüğünde bir göl. Yöre halkı tarafından deniz olarak nitelendiriliyor. Van Gölü'nde inci kefali dışında hiçbir balığın yaşamadığı biliniyordu. Fakat son araştırmalarda farklı türlerin olduğu da tespit ediliyor. Bizler 1997 yılından beri farklı dalış noktalarında dalış yapıyoruz. Dalış okulu olarak Van Gölü'nün sırlarını aralamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok heyecanlandık"

Son olarak 1958 yılında Van Gölü'ne batan Rus şilebi ilgili dalış yaptıkları sırada 17- 18 metrelerde şilebin üst kısımlarında yeni bir canlı türüne rastladıklarını belirten Ök, şunları söyledi:

  • "Bunun görüntülerini ilgili birimlere aktardık. Tür ile ilgili çıkacak bilgileri biz de bekliyoruz. Biz Van Gölü'nün birçok sırrı barındırdığını ve keşfedilmesi gereken çok fazla şeye sahip olduğunu biliyoruz. Ve keşfetmeye devam edeceğiz. Bizler zaten çok gizemli bir dalış noktasına dalıyoruz. Bunun heyecanı var üzerimizde. Bu dalışları yaptığımız sırada inci kefali dışında farklı bir türe rastlamamız hepimizi heyecanlandırdı. Hepimiz şaşkınlık içindeydik. Gördüğümüz inci kefali değildi. Açıkçası çok heyecanlandık. Bunun tabii ki tek olduğunu düşünmüyoruz. Her dalışımızda kamerasız inmiyoruz."

Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı
FOTOĞRAF 10
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Tatil için kent merkezinden Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'ne giden Züleyha Sona kardeşi ve kuzeni, Van Gölü sahilinde gezintiye çıktı. Bu sırada gölde bir hareketlilik oldu.
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Bunun üzerine Züleyha Sona, hemen cep telefonu kamerasıyla kayıt yapmaya başladı. Züleyha Sona, hızla hareket eden ve sırtında zikzaklar olan cismi kısa süreliğine görüntülemeyi başardı. Sona, gördükleri cismin siyah renkte, sırtında zikzaklar olduğunu ve Van Gölü canavarı olduğunu düşündüğünü söyledi.
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Canavar olduğuna inandık<br><br> Kayda aldığı sırada hem korktuğunu hem de heyecanlandığını söyleyen Züleyha Sona, Kardeşim bana burada büyük bir cisim var. Sırtı zikzaklı olan yaklaşık 20 metre uzunluğunda. Biz cep telefonuyla kaydetmek için o yöne doğru koştuk ve görüntülemeyi başardık. Görüntülerken de biraz korktuk. Biz bir süre sonra arkasından koşarken hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı dedi.
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Sona, Daha önce annemler bize Van Gölü canavarından bahsediyordu. Biz bu durumu komik olarak algılıyorduk. Ama gerçekten o cismi gördükten sonra canavar olduğuna inandım. Kendi gözlerimle gördüm. Videoda çok fazla net değildi, ama çıplak gözle baktığımda korkulacak bir cisimdi. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm ve tanık oldum. Araştırılmasını istiyorum. Çünkü Van Gölü'nde böyle bir cisim var ve biz bundan haberdar değiliz. Görüntülerken bana çok korku verdi. Hatta o sırada gölde yüzenler vardı, bir anda herkes sahile doğru koşmaya başladı. Ona rağmen biz arkasından koşmaya çalıştık ama çok hızlı hareket ettiği için yetişemedik dedi.
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Araştırılmasını istiyorlar<br><br> Gördükleri cismin araştırılması gerektiğini söyleyen Büşra Sona ise, Adır Adası sahilinde ablam ve kuzenim ile geziyorduk. Bir cisim gördüm ve ablama haber verdim. Ablam da cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Ben çok şaşırdım. Bu cismin araştırılmasını istiyoruz. Çok farklı bir cisimdi. Sırtında dikenleri vardı. Daha önce televizyonlardan gördük ama uydurulduğunu düşündüğümüz için inanmamıştık. Ama görünce biz çok şaşırdık diye konuştu.
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Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı
Van'ın Tuşba ilçesindeki Adır Mahallesi'ne kardeşi ve kuzeniyle birlikte tatile giden Züleyha Sona, Van Gölü'nde hızlı hareket eden sırtı zikzaklı bir cismi görüntüledi. Büyük korku ve heyecan yaşadığını, daha önce Van Gölü canavarı olduğunu söylediklerinde komik olarak algıladığını anlatan Sona, "Ama gerçekten bu cismi gördükten sonra canavar olduğuna artık inandım" dedi.


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