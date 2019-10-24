Gündem Vanda toprağa gömülü 13 kilogram TNT patlayıcı bulundu
VAN

Van haber: Van'da toprağa gömülü 13 kilo TNT patlayıcı bulundu

Van'da toprağa gömülü 13 kilogram TNT patlayıcı bulundu

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince boş arazide yapılan aramalarda, zaman ayarlı düzenek, el bombası, 13 kilo TNT patlayıcı ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Aramalarda ele geçirilen, 12 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlı düzenek, 20 fünye, 13 kilo 290 gram TNT patlayıcı.
Aramalarda ele geçirilen, 12 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlı düzenek, 20 fünye, 13 kilo 290 gram TNT patlayıcı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aldıkları ihbar üzerine Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde bulunan boş arazide yapılan aramalarda, zaman ayarlı düzenek, el bombası, 13 kilo TNT patlayıcı ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde bulunan boş arazide arama yaptı.

Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürüyor.

Dün gece yapılan aramalarda, 12 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlı düzenek, 20 fünye, 13 kilo 290 gram TNT patlayıcı ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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