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Van Havalimanı'nda yangın paniği

Van Havalimanı'nda yangın paniği

12:5130/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
IHA
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Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.
Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu.

Saban saatlerinde çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kapladı. Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi.

Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.

#Van Havalimanı
#Terminal
#Uçak

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