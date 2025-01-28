Van - Tahran seferleri başlıyor: Tarih verildi

"Yapılan görüşmede, 'Kara yolları taşımacılığı noktasında daha pratik nasıl hareket ederiz, karşılıklı vergilendirmeleri nasıl kaldırırız' onu konuştuk. Heyetlerimizin bir araya gelerek, bazı konular üzerinde pratikçe çözümler üretilmesi kararını aldık. 'Havacılık noktasında da ilişkilerimizi daha nasıl geliştiririz gerek Türk Hava Yolları, gerek İran'daki hava yolları noktasında daha fazla iletişim nasıl kurarız', onu konuştuk. 'Demir yolları taşımasında kapasiteyi 1 milyon tona çıkarmamız gerekir' fikrinde mutabık kaldık. 'Gecikmelere hiçbir şekilde müsaade etmememiz ve gümrüklerde de daha hızlı hareket etmemiz gerekir' noktasında mutabık kaldık. Van-Tahran yolcu trenlerinin 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz" d