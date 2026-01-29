Van ve çevre illerde kar nedeniyle 320 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Van'da kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 9 mahalle ve 6 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yerleşim yerlerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş ilçesinde, akarsuların Van Gölü’ne döküldüğü kıyıların bazı bölümleri dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.

Kentte etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.