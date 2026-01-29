Yeni Şafak
Van ve çevre illerde kar nedeniyle 320 yerleşim yerine ulaşılamıyor

10:4129/01/2026, Perşembe
AA
Fotoğraf: Arşiv.
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 9 mahalle ve 6 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yerleşim yerlerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş ilçesinde, akarsuların Van Gölü’ne döküldüğü kıyıların bazı bölümleri dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.

Hakkari

Kentte etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 220 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de çarşı merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Bitlis

Kentte kar nedeniyle yolu kapanan 34 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece saatlerinde etkili olan kar nedeniyle 34 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kırsaldaki vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın aksamaması için karla mücadele ekiplerinin köy yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kentte karın ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Muş

İl genelinde kar nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu.



#Bitlis
#Hakkari
#kar yağışı
#van
