Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevşehir
Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür yapılamıyor

Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür yapılamıyor

09:3929/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.
Bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür gerçekleştirilemiyor.

Kapadokya'daki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine imkan sunan sıcak hava balonları, bölgede etkisini gösteren rüzgar, yağış ve sis nedeniyle 26 Ocak'tan beri yapılamıyor.

Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden erken saatlerde havalanarak, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan ve bölgeyi ziyaret eden turistlere sunulan önemli aktivitelerden biri olan balon turları, bugün de iptal edildi.

Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.



#Kapadokya
#Nevşehir
#Sıcak hava balonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İZSU su kesintileri duyurusu yaptı: İzmir’de hangi ilçe ve mahallede sular kesilecek?