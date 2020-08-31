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VAN

Van'da araca gizlenmiş 45 kilo eroini narkotik köpeği Rexo buldu

Araca gizlenmiş 45 kilo eroini narkotik köpeği Rexo buldu

Hakkari-Van yolunda oluşturulan uygulama noktasında yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir aracın marşpiyel boşluklarına gizlenmiş 45 kilo eroini narkotik köpek 'Rexo' buldu.

Haber Merkezi DHA
Aracın boşluklarına gizlenmiş eroin çıkarıldı.
Aracın boşluklarına gizlenmiş eroin çıkarıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Hakkari- Van yolundaki uygulama noktasında polisin durdurduğu araçta, narkotik köpek 'Rexo' ile arama yapıldı.

Aracın yanlarındaki marşpiyel boşluklarına gizlenen 45 kilo 235 gram eroin ele geçirildi.

Aracın marşpiyel boşluklarından eroin çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'ın Gürpınar ilçesi Hakkari-Van yolunda oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı.

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GÜNDEM
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REXO BULDU

Kontrollerde durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, aracın yanlarında bulunan marşpiyel boşluklarına gizlenen, 88 paket halinde toplam 45 kilo 235 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Aracın boşluklarına gizlenen 45 kilo eroini 'Rexo' buldu
  • Gözaltına alınan sürücü M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olası bir faciadan dönüldü: Aracıyla hızla restorana daldı
FOTOĞRAF 9
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dinilen bilgiye göre kaza saat 23.00 sıralarında Ataşehir’de Örnek Mahallesi 3 bin 4’üncü Cadde de meydana geldi.
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İddiaya göre; cadde üzerinde aşırı hızlı bir şekilde seyir halinde bulunan Mert Yiğit yönetimindeki 34 GN 2522 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir yemek restorana daldı.
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Otomobilin dalmasıyla restoran savaş alanına döndü. Kazada kimse yara almazken kaza anında restoranda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
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Kaza gürültüsüyle Mahalleli sokağa döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri kazayı kontrol ederken polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı.
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Trafik polisler sürücü Mert Yiğit'te alkolmetre ile ölçüm yaptı. Yapılan alkol testinde sürücü alkolsüz olduğu öğrenildi
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Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazaya karışan otomobil hurdaya dönerken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Otomobilin girdiği dükkan sahibi Mustafa Yılmaz, “ Kazaya karışan otomobil sürücüsü genç arkadaşımız aşırı hızlı gelerek dükkana daldı.
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Biz kazadan saniyelerle kurtulduk. Restoranda kazadan dakikalar önce yemek yiyen inşaat işçileri vardı. Tek duamız, temennimiz o an restoranda kimsenin olmamasıdır. Restoranda toplam olarak en az 50 bin liranın üzerinde kaybımız var. Yapılan çalışmalar rapor sonrasında her şey ortaya çıkacak. “ diye konuştu.
Olası bir faciadan dönüldü: Aracıyla hızla restorana daldı
İstanbul Ataşehir'de aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolan bir araç cadde üzerinde yer alan restorana daldı. Kazadan saniyeler önce yemek yiyen işçileri kalkmasıyla boşalan restoranda kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, toplam 50 bin liranın üzerinde maddi kayıp meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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