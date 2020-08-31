Araca gizlenmiş 45 kilo eroini narkotik köpeği Rexo buldu

Biz kazadan saniyelerle kurtulduk. Restoranda kazadan dakikalar önce yemek yiyen inşaat işçileri vardı. Tek duamız, temennimiz o an restoranda kimsenin olmamasıdır. Restoranda toplam olarak en az 50 bin liranın üzerinde kaybımız var. Yapılan çalışmalar rapor sonrasında her şey ortaya çıkacak. “ diye konuştu.