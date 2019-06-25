Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Vanda arazi kavgası 1i ağır 8 yaralı
VAN

Van'da arazi kavgası: 1'i ağır 8 yaralı

Van'da arazi anlaşması nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, çarşı merkezindeki Beşyol Meydanı'nda meydana geldi.

Haber Merkezi DHA
Çıkan kavgada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.
Çıkan kavgada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan iki aile karşılaşınca tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Büyükşehir Belediye Garajı önünde devam eden bıçaklı ve silahlı kavgada, iki aileden 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

  • Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
  • Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, içiciyim dedi
GÜNDEM
1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, içiciyim dedi

Yardım bahanesiyle iki turisti 60 bin lira dolandırdı
GÜNDEM
Yardım bahanesiyle iki turisti 60 bin lira dolandırdı
Erdoğan askerlik yasasını onayladı

Erdoğan askerlik yasasını onayladı

​Askerlik 6 aya düştü, sürekli bedelli askerlik geldi.
Gezinin finansörüne tahliye yok

Gezi'nin finansörüne tahliye yok

Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.
FETÖcüler cirit atıyor!

FETÖ'cüler
cirit atıyor!

​Bakanlık'taki kripto FETÖ'cüler renk vermiyor...
Sonuçlar değerlendirilecek

Sonuçlar değerlendirilecek

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı.
Filistin davası satılacak bir mal değildir

Filistin davası satılacak bir mal değildir

Lübnan "Yüzyılın Anlaşması"na karşı birlik çağrısında bulundu.
MİT için gözleyecek

MİT için gözleyecek

​TB2 Bayraktar, MİT'in envanterine de girdi.
Tek yol: İşbirliği

Tek yol: İşbirliği

Uzmanlara göre Yunanistan kaybetmeye mahkum.
Şoför tutuklandı

Şoför tutuklandı

​Mersin'deki kazada bir kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kaderine terk edildi

Kaderine terk edildi

​Milyon dolarlık 5 yıldızlı otelde kira anlaşmazlığı.
Dünyadaki<br>10 kriz bölgesi

Dünyadaki
10 kriz bölgesi

2019'da yakından takip edilecek 10 kriz bölgesi.
Siparişle bu <br>işler olmaz

Siparişle bu
işler olmaz

Erdoğan'dan kabine revizyonu sorusuna yanıt.
-6'yla başlayacak

-6'yla başlayacak

​FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası.
Nem de artacak

Nem de artacak

​Meteorolojiden İstanbullulara uyarı geldi.
Milli irade tecelli etti

Milli irade tecelli etti

Erdoğan, seçimin ardından ilk kez konuştu.
20 ülkeye<br> ihraç ediliyor

20 ülkeye
ihraç ediliyor

​Dededen kalma işi devam ettiriyor.
Serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı için flaş karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.