Van'da bir mahalle ve 1 mezra daha karantinaya alındı Van'da bir mahalle ve 1 mezra daha karantinaya alındı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Kentte, İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy, Başkale ilçesinin Esenyamaç, Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları da karanitnaya alınmıştı.

Haber Merkezi 30 Mart 2020, 10:22 Son Güncelleme: 30 Mart 2020, 10:32 DHA