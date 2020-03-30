Gündem Vanda bir mahalle ve 1 mezra daha karantinaya alındı
VAN

Van'da bir mahalle ve 1 mezra daha karantinaya alındı

Van'da bir mahalle ve 1 mezra daha karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Kentte, İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy, Başkale ilçesinin Esenyamaç, Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları da karanitnaya alınmıştı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Pozitif vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, mahalle ile mezraya, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Koronavirüs nedeniyle Van'da bir mahalle karantina altına alındı
GÜNDEM
Koronavirüs nedeniyle Van'da bir mahalle karantina altına alındı


  • Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy, Başkale ilçesinin Esenyamaç, Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının ardından, Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Çorum'da bir köy karantinaya alındı
GÜNDEM
Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Başkale'nin Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrasındaki vakalarla ilgili açıklama yapılmazken, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Kütahya'da 900 kişinin yaşadığı köy karantinadan sonra sessizliğe büründü
FOTOĞRAF 7
Title
Simav'ın Yeşildere köyünden bir vatandaşta belirlendiği bildirilen koronavirüs pozitif vakası sebebiyle, köy karantinaya alındı.
Title
Yeşildere köyünde sessiz bekleyiş başladı.
Title
Karantina uygulaması başlatılan Yeşildere köyünde zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkılmaması için camiden ilan yapılırken, Jandarma ekipleri tarafından köy giriş ve çıkışlarının kontrol altına alındığı belirtildi.
Title
Title
Title
Title
Kütahya'da 900 kişinin yaşadığı köy karantinadan sonra sessizliğe büründü
Kütahya'nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 haneli ve 900 kişinin yaşadığı, eski adı Darıcı olan Yeşildere köyünde başlatılan karantina uygulamasından sonra, köy sessizliğe büründü.


Abone Ol Google News
Benzin iniyormotorin artıyor

Benzin iniyor
motorin artıyor

​Bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.
Enfekte her hastayayatış verilmiyor

Enfekte her hastaya
yatış verilmiyor

​Hastaların yüzde 80'inde hafif semptomlar var.
Alacaklaradevlet güvencesi

Alacaklara
devlet güvencesi

​Koronavirüs tedbirlerine yönelik bir adım daha.
'Korona partisi'ne baskın!

'Korona partisi'ne baskın!

​Doktor kıyafetli, maskeli eğlence organize ettiler.
'14 gün kapatılsın'

'14 gün kapatılsın'

Hem çalışanın hem de vatandaşın sağlığı riskte.
500 milyara çıktı

500 milyara çıktı

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete yayımlandı.
200 bin ölümle atlatırsak çok iyi

200 bin ölümle atlatırsak çok iyi

​Trump'tan korkunç koronavirüs açıklaması.
Dev teklif

Dev teklif

​İngilizler Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açtı.
Bugün<br>hizmete açılıyor

Bugün
hizmete açılıyor

​Dünyada sağlık sistemi çökerken Türkiye'de sevindiren haber.
İlk ceza kesildi

İlk ceza kesildi

​Yeni uygulama gece 00:01'de başladı: Yapacak bir şey yok, haklılar
Uzman önerisi<br>fiyatını uçuşa geçirdi

Uzman önerisi
fiyatını uçuşa geçirdi

​Pazara çıkan vatandaş sadece 3-5 adet alabiliyor.
Karantinadan kurtuluş anı

Karantinadan kurtuluş anı

14 gün sonra sağlıklı bir şekilde ailelerine koştular.
Adım dahi<br> atılması yasak

Adım dahi
atılması yasak

İşte karantinaya alınan ​8 ildeki 11 köy ve 2 mahalle.
Umrecilerin tahliyeleri ertelendi

Umrecilerin tahliyeleri ertelendi

​Bazılarının 'koronavirüs' testleri pozitif çıktı.
Gücümüz vefamız

Gücümüz vefamız

Bir haftada 545 bin yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşa ulaşıldı​.
Ordular karantinada

Ordular karantinada

​Koronavirüs salgını ülkelerin ordularını da tehdit ediyor.
Evde kal sağlıkla kal

Evde kal sağlıkla kal

​Yeni Şafak çağrıya kulak verdi, 'ortak manşete' destek oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.