Van'da iki aile arasında taşlı sopalı ve silahlı kavga: Bir ölü yedi yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada bir kişi öldü, yedi kişi yaralandı. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi’nde iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, yedi kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı.