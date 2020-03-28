Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya alındı Koronavirüs nedeniyle Van'da bir mahalle karantina altına alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu açıklamasının ardından bu sabah Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi de koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Haber Merkezi 28 Mart 2020, 07:21 Son Güncelleme: 28 Mart 2020, 08:54 DHA