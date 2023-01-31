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Van'da köpek saldırısı: 9 yaşındaki çocuk öldü

Van’da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen H.K, ekiplerce gözaltına alındı.

03:45 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Van’da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Van’da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz yıl ülkemizde 33 insanın ölümüne neden olan sokak köpekleri bir can daha aldı. Van’da köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İpekyolu ilçesinde yaşayan Durna, arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı gören mahalledeki caminin imamı M. Emin Küçük, sağlık ekipleri gelene kadar çocuğun boğazına tampon yaptı. Ameliyata alınan Durna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mete Durna, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi olduğu tespit edilen H.K, ekiplerce gözaltına alındı. Köpek ise yakalanarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.


#Başıboş Köpek Sorunu
#Van
#Köpek Saldırısı
2 saat önce
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Van'da köpek saldırısı: 9 yaşındaki çocuk öldü
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