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Van'da minibüs ile kamyonet çarpıştı facianın eşiğinden dönüldü: 12 yaralı

Van'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 9'u öğretmen 12 kişi yaralandı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

20:04 . 27/09/2023 Çarşamba
AA
Van'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Van'da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 9'u öğretmen 12 kişi hafif yaralandı.

İlçenin Aşağı Tulgalı İlkokulunda görevli öğretmenleri taşıyan 65 AAF 497 plakalı minibüs, Mehmet Alan Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen 65 AAG 281 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, 9'u öğretmen 12 kişi hafif yaralandı.

Çağrılan ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından taburcu edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, hastaneye giderek öğretmenleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.


#Van
#KAZA
#öğretmen
#Özalp
1 saat önce
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