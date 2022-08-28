Gündem Vanda PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
VAN

Van’da PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı düzenekleri, tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tendürek Dağı kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 uzaktan komuta cihazı, 3 küçük el telsizi, 6 akü, 13 tüp, akım ölçer, yaşam malzemeleri bulundu.

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Haber Merkezi AA
Vanda PKKlı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi
PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Tendürek Dağı kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depolarda 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 uzaktan komuta cihazı, 3 küçük el telsizi, 6 akü, 13 tüp, akım ölçer ve çok sayıda örgütsel ve yaşam malzemesi bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AFAD'ın yardım TIR'ı Pakistan'a ulaştı
OYNAT 00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AFAD'ın yardım TIR'ı Pakistan'a ulaştı
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e yükseldi.

AFAD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Pakistan'daki sel bölgesine ulaştı. AFAD resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Milletimizin yardım elini ulaştırmak ve acil ihtiyaçları karşılamak üzere, on binlerce insanın selden etkilendiği bölgeye ulaştık. Kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz; geçmiş olsun Pakistan' ifadeleri kullanıldı.


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