Van’da PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AFAD'ın yardım TIR'ı Pakistan'a ulaştı

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e yükseldi.



AFAD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Pakistan'daki sel bölgesine ulaştı. AFAD resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Milletimizin yardım elini ulaştırmak ve acil ihtiyaçları karşılamak üzere, on binlerce insanın selden etkilendiği bölgeye ulaştık. Kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz; geçmiş olsun Pakistan' ifadeleri kullanıldı.

