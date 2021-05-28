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Van'da teröristlerin ini imha edildi

Van'a bağlı Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınak ve bir miktar yaşam malzemesi imha edildi.

Haber Merkezi İHA
Vanda teröristlerin ini imha edildi
Van'da düzenlenen terör operasyonun da teröristlere ait sığınak imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çatak ilçesi kırsalında 28 Mayıs 2021 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi.

Teröristlerini ini imha edildi

Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet sığınak ve bir miktar yaşam malzemesi tespit edilerek imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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