Vatan evlatlarını ihraç ettiler

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2009 yılına kadar da YAŞ’ta başbakan ve ilgili bakanın şerh koymasına karşın 145 subay ve astsubay daha aynı yöntemlerle TSK’dan ihraç edildi. Bu dönemde ihraç kararlarına koyulan şerhlerin bir geçerliliği olmadı. Kararlar YAŞ üyesi orgeneral ve amirallerin oy birliğiyle çıkarıldı. Süreç içerisindeki mağdur sayısı 2 bine yaklaştı.

YAFTALAYIP ATTILAR

Bu dönemde ihraç edilen askeri personelin 206’sı, Ağustos ve Aralık 1995, Ağustos ve Aralık 1996 ile Mayıs 1997 yılı Yüksek Askeri Şura toplantılarında atıldı. Bunların da sadece 46’sı FETÖ kapsamında işlem görerek TSK ile ilişikleri kesildi. Adaleti Savunanlar Derneği tarafından yapılan araştırmalarda, 1995-1997 dönemine ait 206 kişilik fotoğraflı fişleme belgelerinde ‘Fetullah Cemaati mensubu’ olarak fişlenmiş 46 kişiden 29’unun kesinlikle hain FETÖ yapılanmasıyla ilgisi olmadığı tespit edildi. Kalan 17 kişinin kimliği belirlenemezken, bunların çoğunun da FETÖ yapılanmasıyla ilgisi olmadığı belirtildi.

10 FETÖ’CÜ ALDILAR

28 Şubat cuntacılarının o günlerde FETÖ’cülere dokunmadığı 15 Temmuz darbe girişimiyle ortaya çıktı. FETÖ ile mücadele kapsamında bugün TSK’dan ihraç edilen askeri personel sayısı 18 bini aştı. Bu tablo da o gün atılan bir muhafazakar askerin yerine 10 FETÖ’cünün TSK kadrolarına yerleştirildiğini gösteriyor.