Vatandaş nöbetçi noterliği sevdi

İzmir’de vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi işlemlerini yaptırmak için hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterlere yoğun ilgi gösterdi.

Uygulama kapsamında İstanbul’da 4, Ankara ve İzmir’de 2, diğer illerde ise birer noter hafta sonu ile resmi tatillerde çalışmaya başladı.

79 BİN 200 İŞLEM YAPILDI

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 6 Nisan’dan mayısın son haftasına kadar hafta sonları yani toplam on altı günde nöbetçi noterlerde 79 bin 200 işlem yapıldı.

Türkiye’de bin 931 noktada noterlik bulunurken, vatandaşların her geçen gün nöbetçi noterliklere olan ilgisinin arttığı görülüyor. İstatistiklere göre, uygulamanın faaliyeti geçtiği nisan ayının ilk haftasında 6 bin 463 olan işlem yapıldı.

Mayısın son haftasında ise nöbetçi noterliklerde toplam 11 bin 933 işlem gerçekleştirildi. Bu arada önceki gün ve dün de bayram öncesi olması nedeniyle nöbetçi noterlere ilginin yoğun olduğu belirtildi.

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