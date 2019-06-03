Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Vatandaş nöbetçi noterliği sevdi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ANKARA

Vatandaş nöbetçi noterliği sevdi

Nöbetçi noterlik uygulaması tüm Türkiye’de 6 Nisan’da hayata geçirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de uygulama kapsamında Ankara 35. Noterliğini ziyaret ederek, nüfus kayıt örneği işlemi yaptırdı.

Osman Özgan Yeni Şafak
İzmir’de vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi işlemlerini yaptırmak için hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterlere yoğun ilgi gösterdi.
İzmir’de vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi işlemlerini yaptırmak için hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterlere yoğun ilgi gösterdi.

Uygulama kapsamında İstanbul’da 4, Ankara ve İzmir’de 2, diğer illerde ise birer noter hafta sonu ile resmi tatillerde çalışmaya başladı.

79 BİN 200 İŞLEM YAPILDI

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 6 Nisan’dan mayısın son haftasına kadar hafta sonları yani toplam on altı günde nöbetçi noterlerde 79 bin 200 işlem yapıldı.

Türkiye’de bin 931 noktada noterlik bulunurken, vatandaşların her geçen gün nöbetçi noterliklere olan ilgisinin arttığı görülüyor. İstatistiklere göre, uygulamanın faaliyeti geçtiği nisan ayının ilk haftasında 6 bin 463 olan işlem yapıldı.

Mayısın son haftasında ise nöbetçi noterliklerde toplam 11 bin 933 işlem gerçekleştirildi. Bu arada önceki gün ve dün de bayram öncesi olması nedeniyle nöbetçi noterlere ilginin yoğun olduğu belirtildi.

Üstad’ın şahsi eşyaları ilk kez sergide
HAYAT
Üstad’ın şahsi eşyaları ilk kez sergide

Saygılı’ya 18 yıl !
GÜNDEM
Saygılı’ya 18 yıl !
Burası İslambol Konstantinapol değil

Burası İslambol
Konstantinapol değil

Erdoğan: Konstantinapol diyene karşı 22 günümüz var.
Ortak yayına çıkacaklar

Ortak yayına çıkacaklar

​AK Parti ile CHP'li yetkililer 'tarih' için temas kurdu.
Teşkilata tatil yok

Teşkilata tatil yok

AK Parti teşkilatı bayram boyunca sahada olacak.
Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

24 Haziran hesaplaşması yeniden alevlenecek.
23 Haziran’ın ikamesi yok

23 Haziran’ın ikamesi yok

MHP, İBB seçimleri için şehre kamp kurdu.
PKK en iyi ortağımız

PKK en iyi ortağımız

ABD, PKK'lı teröristlere rütbe ve nişan dağıtıyor.
Bilderberg’te gerçek gündem Ortadoğu

Bilderberg’te gerçek gündem Ortadoğu

'Dünyayı yöneten gizli hükümet' toplantısı bitti.

Tahliye edildi <br>3 gün sonra kaçtı

Tahliye edildi
3 gün sonra kaçtı

FETÖ'cü Yılmazer'in Almanya'dan iadesi istenecek.

Sonuna kadar savaşırız

Sonuna kadar savaşırız

Çin Savunma Bakanı Fenghe'den, ABD'ye gözdağı.
Azez'de terör saldırısı

Azez'de terör saldırısı

Teröristler iftar sonrası sivilleri hedef aldı.
Fransa'yı bekliyoruz

Fransa'yı bekliyoruz

Hazırlık sınavını geçtik sıradaki rakibimiz Fransa.
Yusufeli ve Keskin'de<br>AK Parti kazandı

Yusufeli ve Keskin'de
AK Parti kazandı

​3 ilçe ve bir beldede oy sayma işlemi sona erdi.
Sakarya'da deprem

Sakarya'da deprem

Hendek'te meydana gelen deprem ​İstanbul'da hissedildi.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

​Bir gün içerisinde tam bin 161 tır çıkış gerçekleştirdi
Şehitlere veda

Şehitlere veda

Şehidin babası: İntikamını torunlarım alacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.