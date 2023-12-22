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Vatandaşlar ihbarda bulundu ekipler acı manzarayla karşılaştı

Erzincan'da bir aracın park halindeki pikaba çarpmış durumda ve içerisinde bir kişinin de hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Semih Bozkuş
00:19 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bir araca çarpmış araç içinde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bir araca çarpmış araç içinde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzincan'da bir kişi aracında ölü bulundu.

Erzincan'da bir kişi aracının direksiyonu başında, park halindeki başka bir araca çarpmış vaziyette ölü olarak bulundu.


Olay, Erzincan Merkez İnönü Mahallesi Mengüceli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 DF 032 plakalı aracın 24 DY 160 plakalı park halindeki pikaba çarpmış durumda ve içerisinde bir kişinin de hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede araç içerisindeki Adil Kuzucu'nun (67) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.


Adil Kuzucu'nun kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonucu belirlenecek.



#Erzincan
#İnönü Mahallesi
#Aracında
#Ölü Bulundu
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