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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

FETÖ'nün, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na 15 Temmuz darbe girişimi günü gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in annesi Emine Güler, "Bizim gidecek bir yerimiz yok. Biz vatanımızda kalırız, kaçamayız. Ya ölürüz ya da vatanımızı bekleriz. Vatanımıza bir Gülşah değil, bin Gülşah feda olsun" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Gülşah Güler'in annesi Emine Güler
Şehit Gülşah Güler'in annesi Emine Güler

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi gurur duydukları kızlarının hatıralarını oluşturdukları odada yaşatıyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Güler ailesi, FETÖ mensupları tarafından Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na 15 Temmuz darbe girişimi günü gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen kızlardan geriye kalan eşyaya 'gözleri gibi' bakıyor.

HER ŞEY YARIM KALDI

Gülşah Güler'in kıyafeti, ayakkabıları, fotoğrafları ve çizdiği resimleri odada muhafaza eden aile, günün büyük bölümünü de burada geçiriyor. Anne Emine Güler, kızlarının hatırasını onun için hazırladıkları odada yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Kızına olan özlemini bir nebze de olsa dindirebilmek için zamanını bu odada geçirdiği dile getiren anne Güler, kızının ölümüyle hayattaki her şeyin adeta yarım kaldığını dile getirdi.

GURURLU VE MUTLUYUM

Güler, hain terör örgütüyle mücadelenin kararlılıkla sürmesini isteyerek, "Devletimizin FETÖ’cülere karşı kararlılığı bizi çok mutlu etti. Bu teröristlerin kökü kazınsın. Bizim gidecek bir yerimiz yok. Biz vatanımızda kalırız, kaçamayız. Ya ölürüz ya da vatanımızı bekleriz. Vatanımıza bir Gülşah değil, bin Gülşah feda olsun" dedi.

Şehit Güler’in kız kardeşi Büşra Güler de her 15 Temmuz'da acı ve gururu aynı anda yaşadıklarını belirterek, "Ayrılık çok zor ama şehit kardeşi olduğum için çok gururlu ve mutluyum" diye konuştu.

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