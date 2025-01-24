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Verdiği sözü tuttu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uludağ ailesine ziyaret

Verdiği sözü tuttu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uludağ ailesine ziyaret

22:1324/01/2025, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Uludağ ailesinin konuğu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Uludağ ailesinin konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Malatya'ya gelişinde evlerine ziyarette bulunacağı sözünü verdiği Uludağ ailesini ziyaret etti. Aile üyeleriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların karnelerini inceledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Erdoğan, daha önceki gelişinde evlerine ziyarette bulunacağı sözünü verdiği Uludağ ailesine ziyarette bulundu.

Aile üyeleriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların karnelerini inceledi.

Ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de hazır bulundu.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Malatya
#Ziyaret

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