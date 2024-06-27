|
Gündem

Veri hırsızları casusluktan yargılanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

04:00 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:15 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yılmaz Tunç.
Yılmaz Tunç.

9'uncu Yargı Paketi hakkında bilgi veren Bakan Tunç, “etki ajanlığı” tartışmalarına ilişkin soru üzerine, bu ifadenin kamuoyunda farklı algılandığını belirtti. “Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme” diyen Tunç şöyle konuştu: “Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Mesela kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı, hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiç kimsenin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde.”



#Yılmaz Tunç
#TBMM
#AK Parti
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Efor Çay Sanayi halka arz ne zaman?