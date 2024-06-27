Veri hırsızları casusluktan yargılanacak

9'uncu Yargı Paketi hakkında bilgi veren Bakan Tunç, “etki ajanlığı” tartışmalarına ilişkin soru üzerine, bu ifadenin kamuoyunda farklı algılandığını belirtti. “Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme” diyen Tunç şöyle konuştu: “Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Mesela kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı, hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiç kimsenin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde.”