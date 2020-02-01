Vicdansız öğretmene soruşturma

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Bahçeli: ABD ve İsrail ateşle oynamakta, Türk ve İslam aleminin sabırlarını, tahammül sınırlarını zorlamaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yüzyılın Antlaşması diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlık, karşı saldırı ve sabotajdır" dedi. Bir yanda İdlib’de yoğunlaşan kanama ve kahredici insani trajedilerle birlikte Lübnan ve Libya’yı içine alan istikrarsızlıklar, diğer yanda da siyonist/emperyalist dayatmalarla Kudüs ve Filistin’in ilhak senaryolarının ileri bir aşamaya geçtiğini belirten Bahçeli, "ABD ve İsrail ateşle oynamakta, Türk ve İslam aleminin sabırlarını, tahammül sınırlarını zorlamaktadır" ifadelerini kullandı.