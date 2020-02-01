Vicdansız öğretmene soruşturma

Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.'nın, saçını uzun gördüğü ismi öğrenilemeyen öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan ve kullanıcılardan büyük tepki toplayan görüntüler yetkilileri harekete geçirdi.
Açığa alındı
6 yaşındaki öğrencisinin saçını çeken ve çocuğu tartaklayan öğretmen Burcu Fehime A, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındı. Vicdansız öğretmen hakkında hakkında soruşturma başlatıldı.