Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Vinç operatörü 35 metre yükseklikte Türk bayrağını dalgalandırdı

Vinç operatörü 35 metre yükseklikte Türk bayrağını dalgalandırdı

16:1629/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile donatılan kentte vinç operatörünün çalışması da ilgi çekti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile donatılan kentte vinç operatörünün çalışması da ilgi çekti.

Malatya'da yapımı devam eden çarşı projesinde görevli vinç operatörü, dev Türk bayrağını 35 metre yükseklikte dalgalandırıp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102’nci yıl dönümünü kutladı.

Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi’nde 3 otel, 348 dükkan, 384 ofis yapımının devam ettiği inşa alanında görevli vinç operatörü, dev Türk bayrağını yaklaşık 35 metre yükseklikte taşıyıp dalgalandırdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile donatılan kentte vinç operatörünün çalışması da ilgi çekti.



#Malatya
#Türk bayrağı
#Üçbağlar
#Battalgazi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kredi kartı borç yapılandırması var mı, olacak mı?