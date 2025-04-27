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Viyadük inşaatında demir çöktü: Yaralılar var

Viyadük inşaatında demir çöktü: Yaralılar var

08:0927/04/2025, Pazar
DHA
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Yaralanan işçiler, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan işçiler, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren viyadük inşaatında demirlerin çökmesi sonucunda 9 işçi yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkisinde İzmir-Ankara hızlı tren viyadük inşaatında çalışan işçilerin üzerinde bulunduğu inşaat demirleri bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 9 işçinin yaralandığı belirlendi.

Yaralanan işçiler çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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