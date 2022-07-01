Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel: Altyapıda değil üst yapıda rekabet edelim

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, diğer operatörlere altyapıda değil, üst yapıda rekabet edilmesini önerdi. Bir grup gazeteci ile Ankara’da bir araya gelen Süel, toplantıda ‘Türkiye’de KOBİ’lerin Dijitalleşme Eğilimleri Raporu’nu anlattı. Yerli üretim, katma değer, istihdam ve ihracatın geliştirilmesinde KOBİ’lerin kritik bir rolü bulunduğunu belirten Süel, büyüme ve istihdamın temel unsuru olan KOBİ’lerin dijital dönüşümde tüm paydaşlar tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Bu konuda çeşitli alanlarda KOBİ’lere destek olmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Süel, “E-ticaretten dijital tarıma, e-ihracattan dijital pazarlamaya kadar birçok başlıkta KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu eğitimleri ücretsiz olarak sağladık” dedi. Süel, Vodafone Business KOBİ Eğitim Platformundan 1 yıl içinde yararlanan müşteri sayılarının 165 bin kişiyi aştığını söyledi.

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