Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ı kabul eden Bahçeli'den Filenin Sultanlarına destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile bir araya geldi. Bahçeli'nin makamında gerçekleşen kabulde MHP lideri, Türk voleybolunun son yıllardaki başarısından gurur duyduğunu dile getirerek desteğini sürdüreceğini belirtti. Ayrıca Üstündağ, ziyarette Bahçeli'ye isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında kabul etti.
Bahçeli, Üstündağ ile görüşmesinde Türk voleybolunun son yıllarda milletlerarası alanda elde ettiği başarıları yakından takip ettiğini ve bu başarılardan gurur duyduğunu ifade etti.
Üstündağ, ziyarette Bahçeli'ye üzerinde memleketi Osmaniye'nin plaka kodu olan 80 ve isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim etti.