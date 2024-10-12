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Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ı kabul eden Bahçeli'den Filenin Sultanlarına destek

Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'ı kabul eden Bahçeli'den Filenin Sultanlarına destek

Semih Bozkuş
22:3512/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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MHP lideri Devlet Bahçeli - TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ
MHP lideri Devlet Bahçeli - TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile bir araya geldi. Bahçeli'nin makamında gerçekleşen kabulde MHP lideri, Türk voleybolunun son yıllardaki başarısından gurur duyduğunu dile getirerek desteğini sürdüreceğini belirtti. Ayrıca Üstündağ, ziyarette Bahçeli'ye isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında kabul etti.

Bahçeli, Üstündağ ile görüşmesinde Türk voleybolunun son yıllarda milletlerarası alanda elde ettiği başarıları yakından takip ettiğini ve bu başarılardan gurur duyduğunu ifade etti.

TVF'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, Üstündağ ile görüştü. Ziyaretin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Üstündağ, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:
"Sayın Bahçeli, Türk voleybolunun son yıllarda milletlerarası alanda elde ettiği başarıları yakından takip ettiğini, ülkemizi her platformda layıkıyla temsil etmelerinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Çalışmalarımızı yakından takip etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğini dile getirdi. Ülkemizin gurur kaynağı
Filenin Sultanları
'na sevgilerini, saygılarını iletmemizi istedi. Sayın Devlet Bahçeli'ye ziyaretimizde göstermiş olduğu samimi ilgi ve destekleri için çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın özverili destekleri bizlere başarı ve dayanışmayı getirmiştir. Bu çizgimizi de her daim koruyacağız. Bu desteklerle beraber ülkemizi
voleybol
alanında başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Üstündağ, ziyarette Bahçeli'ye üzerinde memleketi Osmaniye'nin plaka kodu olan 80 ve isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim etti.



MHP Genel Başkanı Bahçeli: Önümüze dikilmiş bariyerleri teker teker aşacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yönetim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Yalanı allayıp pullayıp, gerçeği ihmal edenler esasen milletimize ve ülkemize reva gören itibarsızlardır. Türkiye'nin önü kestirmeyiz. Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarına teslim edilecek bir ülke yoktur." dedi. Bahçeli, "Önümüze dikilmiş bariyerleri teker teker aşacağız. Vatan ve millet mücadelemiz devam edecek. İsyan uçurumuna savrulmadan geçmişi gelecekle kenetleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, Anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir" şeklinde konuştu.


#Devlet Bahçeli
#Mehmet Akif Üstündağ
#Voleybol
#Filenin Sultanları

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