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POLİTİKA

Yabancı medya Gezi’deki gibi pusuda

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sayıları gittikçe artan yabancı medya kuruluşlarının algı operasyonlarına karşı vatandaşları uyardı. Batı medyasının Gezi olaylarından önce de haftalarca hazırlık yaptığını hatırlatan Akbaşoğlu, “Seçimde yönlendirmelerin, çarpıtmaların yapılacağını tahmin etmek güç değil” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammet Emin Akbaşoğlu
Muhammet Emin Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye'deki yabancı medyanın tutumuna karşı kamuoyunun duyarlı olması gerektiğini söyledi. Akbaşoğlu, Türkiye'ye yönelik "yabancı medya atağının" 31 Mart öncesinde ortaya çıktığını yenilenme kararı alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde de arttığını ifade ederek, bu durumun Gezi olaylarını hatırlattığını söyledi.

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AK Parti'li Akbaşoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında Batı'nın Türkiye değerlendirmelerini de anımsatarak şunları kaydetti: "Türkiye'deki yabancı medyanın tutumunu, ülke içerisinde doğruyu yanlış, yanlışı da doğru gibi gösterebilecek bir algı sürecini kendilerince yönetmeye yönelik bir hamle olarak görüyorum. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması gerekir. Vatandaşlarımızın uyanık olmalarını istiyoruz. Algı yönetimlerine kapılmamalarını, bir konuda yalnızca gerçeği aramaları hususunda hassasiyet göstermelerini, işin doğrusunu ortaya koyan medyayı iyi takip etmelerini istiyoruz."

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