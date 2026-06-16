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Yabancı misafirlere yapay zekâ kolaylığı

Yabancı misafirlere yapay zekâ kolaylığı

Oğuzhan Ürüşan
04:0016/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların yoğun bilgi taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla yapay zekâ destekli chatbot uygulamasını pilot olarak hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yapay zekâ tabanlı sistem ilk aşamada sık sorulan sorulara cevap verecek, başvuru süreçlerine ilişkin yönlendirmelerde bulunacak ve kullanıcıları ilgili dijital hizmetlere yönlendirecek. Böylece çağrı merkezleri üzerindeki yükün azaltılması, başvuru sahiplerinin doğru bilgiye daha hızlı ulaşması ve personelin rutin bilgi taleplerine ayırdığı zamanın düşürülmesi amaçlanıyor. Sistem, günün her saati hizmet verebilecek şekilde tasarlanırken, karmaşık veya özel değerlendirme gerektiren konular ise insan personelin müdahalesine bırakılacak. Göç yönetiminin doğası gereği farklı ülke vatandaşlarının hizmet aldığı dikkate alınarak chatbotun çok dilli çalışması üzerinde duruluyor.



#Yapay Zeka
#Chatbot
#Teknoloji
#Göç İdaresi Başkanlığı
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