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Yabancıdan yüksek nikah ücreti alan belediyeye ceza

Yabancıdan yüksek nikah ücreti alan belediyeye ceza

Oğuzhan Ürüşan
04:0011/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), yabancı uyruklulardan yüksek nikah ücreti alınması nedeniyle Nevşehir Belediyesi’ne 204 bin TL ceza uyguladı.

Kurul kararında, evlenme hakkının Anayasa’nın 17’nci maddesi ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde korunan temel bir hak olduğu vurgulandı. Kurum, yabancıların Türkçe bilip bilmemesine göre değişen tercümanlık ücretinin aşırı yüksek belirlenmesinin orantısız bir yük oluşturduğunu ve bu durumun dolaylı ayrımcılık oluşturduğunu tespit etti. Ayrımcılık yasağının yalnızca Türk vatandaşları için değil, Türkiye’de ikamet eden yabancılar için de geçerli olduğunu hatırlatan TİHEK, Nevşehir Belediyesi’ni kamu hizmetlerini sunarken eşitlik ilkesine uygun hareket etmeye çağırdı. İYİ Partili Nevşehir Belediyesi hakkında 204 bin 285 TL idari para cezası kesildi.



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