Damdaki turist: İstanbul'daki fotoğrafçı, drone ekibi ve mobilyacı onları bekliyor

İstanbul turizmi, trend bir akımla ziyaretçilerini daha da cezbediyor. Sosyal medyanın etkisiyle son birkaç yılda turistlerin yeni gözdesi, boğaz manzarasını yansıtan çatılarda resim çektirmek oldu. Uzak Doğulu, Avrupalı, Orta Doğulu ve Rus turistler; Haliç’in güzellikleri önünde profesyonel hizmet alıyor. Hatta birçoğu, ülkemize gelmeden bunun için rezervasyon yaptırıyor. Galata, Cihangir, Ortaköy gibi semtlerdeki binaların denize nazır çatılarında fotoğraf, video ve dron çekimlerini kapsayan detaylı bir hizmetten bahsediyoruz.

EVLİLİK TEKLİFLERİNİN YENİ ADRESİ İSTANBUL’UN ÇATILARI

Damdaki turiste özel Türk halıları ve etnik mobilyalardan oluşan mekanlarda her şey düşünülmüş. Aslına bakarsanız Kapadokya’daki balon turizmi ve manzara çekimlerinin bir benzeri İstanbul’a özgü şekilde kurgulanmış. Hatta martıların kadraja girmesi için gizlice yiyecek atan bir personel bir var. Dron ekibi, fotoğrafçı, elbise temini, bina çatısı kiralanması ve dekore edilmesi derken bu işten birçok sektör besleniyor. Çekim ekiplerinde yaklaşık 10 kişi çalışıyor. Kadın turistlerin uçuşan elbiseyle Galata veya Haliç manzarasına doğru yürüdüğü videolar özellikle sosyal medyada çok popüler.

FİYATLAR 5 BİN AVROYA KADAR ÇIKIYOR

Benzer şekilde evlilik teklifi veya yıl dönümü içerikleri oldukça rağbet görüyor. Gelelim işin kazançlı kısmına. Öncelikle kazanan İstanbul’un marka kimliği. Çünkü binlerce turist Instagram, TikTok gibi mecralarda bu içerikleri yayınlayıp kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Bir bakıma, milyonlarca dolar verip para harcadığımız yurt dışı turizm reklamlarını ücretsiz yapmış oluyoruz. Fiyatlar ise 160 avrodan başlıyor ve isteklere göre 2 bin avroya çıkabiliyor. İnternetten ulaştığımız firmalar; 10 resim, 2 sosyal medya videosu ve seans sırasındaki dijital kopyalar için 160 ila 200 avro civarında ücret istiyor. İnternette ‘Uçan elbise fotoğraf çekimi’, ‘Galata manzaralı sosyal medya videosu’ şeklinde aramalar yapabilir ve onlarca şirkete ulaşabilirsiniz. Çok kapsamlı içerikler varsa rakam, 5 bin avroyu buluyor.

GÜNLÜĞÜ 1600 AVROYU BULAN KAZANÇ

Konuştuğumuz firmalar, yoğunluktan dolayı birkaç gün sonrasına randevu veriyor. Günde 4 çekim yaptıklarını ve yüksek sezonda bu rakamın 8’i bulduğunu söylüyorlar. Yani 200 avrodan hesaplarsak piyasadaki günlük kazanç, 1.600 avro civarında. Bu işi yapanlar, turistlerin çatıda bir resim çektirmek için sıraya girdiğini belirtiyor. Konuşmalarımızda ise yabancı turistlere öncelik tanındığını hemen anlıyoruz. Neden derseniz, 3 firmayı arayıp, randevu almayı başaramadık.

HER ŞEY SOSYAL MEDYA İÇİN

Anlayacağınız son dönemde, İstanbul'un kedilerini görmeye gelenlerin yanına damdaki turistler de eklendi. Sosyal medya zamanlarında deniz, kum, güneş konseptinden çatı turizmine doğru ilerliyoruz. Sektör umutlu, ciğercinin kedisi mutlu. Kısacası okuyucu, üzerine düşülmesi gereken bir konu. Bu turizm türüne çekinerek yaklaşanlara cevabı Cemal Süreya versin: “Masal dinlememiş çocuklar büyüyünce kendi resimlerini bile cetvelle çizerler.”







