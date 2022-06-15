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POLİTİKA

Yağışa rağmen barajlar yüzde 2 doldu

Son günlerdeki yağışlarla birlikte gözler barajlar çevrildi. DSİ verilerine göre; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da içme suyu barajlarında geçen seneye göre yüzde 2,6 daha fazla su mevcut olduğu belirtiliyor. İhtiyaçları karşılamada herhangi bir sıkıntı olmayacağı bildirildi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Yağışa rağmen barajlar yüzde 2 doldu
Foto: Arşiv.

1 Ekim 2021 – 13 Haziran 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 5,1 azalırken, 2021 yılına göre yüzde 26,3 arttığı gözlemlendi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da içme suyu barajlarında geçen seneye göre yüzde 2,6 oranında daha fazla su mevcut olduğu belirtiliyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre dört şehirdeki içme suyu temin edinilen barajların doluluk oranı şöyle:

ANKARA’DAKİ DOLULUK YÜZDE

32 Ankara barajlarında şu an itibari ile doluluk yüzde 32 seviyesinde iken bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 22,1 idi. 1 milyar 400 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara barajlarında şu an itibariyle 444,7 milyon metreküp su bulunuyor. Geçen yıl 307,1 milyon metreküp su bulunuyordu.

İSTANBUL’DA YÜZDE 77

İstanbul’a içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı ise yüzde 77,3 seviyesinde. 2021 yılı aynı tarihte bu oran yüzde 75 idi. İstanbul ilinde içme suyu temin eden barajlarda hâlihazırda 678 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor. Geçen yıl 658,1 milyon metreküp su bulunmaktaydı.

İZMİR’DE YÜZDE 8 DÜŞTÜ

İzmir içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı yüzde 26,7 seviyesinde. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 34,8 seviyesindeydi. İzmir’de içme suyu temin eden barajlarda hâlihazırda yaklaşık 195,6 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor. Geçen yıl 255,4 milyon metreküp su bulunuyordu.

BURSA’DA YARI YARIYA

Bursa’da içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluğu yüzde 73,2 seviyesinde. 2021 yılı aynı tarihte bu yüzde 99,4 seviyesindeydi. Bursa’da içme suyu temin eden barajlarda hâlihazırda 47,7 milyon metreküp kullanılabilir su bulunurken geçen yıl 64,7 milyon metreküp su bulunuyor.

SU SIKINTISI YOK

DSİ, bu yılbaşı itibariyle işletmede olan 417 büyük depolamalı barajın günlük izlemesini ve değerlendirmesini yapıyor. Doğal göller hariç DSİ tarafından günlük izlemesi yapılan 417 depolamalı tesis de aktif doluluk oranı yüzde 53,2. Mevcut durumda içme suyu barajlarında bulunan su yeterli seviyede olduğunu, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı olacağı düşünülmüyor.

  • MAKSATLARINA GÖRE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
  • *293 adet sulama maksatlı barajda aktif doluluk yüzde 45,7.
  • *141 adet enerji maksatlı barajda aktif doluluk oranı 54,6.
  • *105 adet içme suyu maksatlı barajda aktif doluluk yüzde 46,8.

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İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı: İşte doluluk oranlarında son durum
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İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı: İşte doluluk oranlarında son durum

Karlar eridi barajlar doldu: Yüzde 50'nin üzerinde
FOTOĞRAF 10
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İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 54.94'e kadar çıktı. Son bir haftadaki artış yüzde 1.14 olarak kayıtlara geçti.<br>
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Ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan kar yağışlarıyla birlikte İstanbul'u besleyen baraj göllerinin çevresi beyaz örtüye yavaş yavaş erimeye başladı. Önümüzdeki hafta içinde beklenen yağışlı havayla birlikte erimenin hızlanacağı ve doluluk oranlarında hızla artışa neden olacağı belirtildi.
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İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 77.23 olarak ölçüldü. Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 57.17, Papuçdere barajlarında ise yüzde 59.02'e çıktı. İstanbul'da şu anda 7 barajda doluluk oranı yüzde 50'in üzerinde. İstanbul'un en düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 23.87'le Sazlıdere barajı.
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Karlar eridi barajlar doldu: Yüzde 50'nin üzerinde
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesiyle doluluk oranları artmaya başladı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 55.25 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 37.25'e çıkan Alibeyköy barajı havadan görüntülendi.
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