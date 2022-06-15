Yağışa rağmen barajlar yüzde 2 doldu

1 Ekim 2021 – 13 Haziran 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 5,1 azalırken, 2021 yılına göre yüzde 26,3 arttığı gözlemlendi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da içme suyu barajlarında geçen seneye göre yüzde 2,6 oranında daha fazla su mevcut olduğu belirtiliyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre dört şehirdeki içme suyu temin edinilen barajların doluluk oranı şöyle:

ANKARA’DAKİ DOLULUK YÜZDE

32 Ankara barajlarında şu an itibari ile doluluk yüzde 32 seviyesinde iken bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 22,1 idi. 1 milyar 400 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara barajlarında şu an itibariyle 444,7 milyon metreküp su bulunuyor. Geçen yıl 307,1 milyon metreküp su bulunuyordu.

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İSTANBUL’DA YÜZDE 77

İstanbul’a içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı ise yüzde 77,3 seviyesinde. 2021 yılı aynı tarihte bu oran yüzde 75 idi. İstanbul ilinde içme suyu temin eden barajlarda hâlihazırda 678 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor. Geçen yıl 658,1 milyon metreküp su bulunmaktaydı.

İZMİR’DE YÜZDE 8 DÜŞTÜ

İzmir içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı yüzde 26,7 seviyesinde. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 34,8 seviyesindeydi. İzmir’de içme suyu temin eden barajlarda hâlihazırda yaklaşık 195,6 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor. Geçen yıl 255,4 milyon metreküp su bulunuyordu.

BURSA’DA YARI YARIYA

Bursa’da içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluğu yüzde 73,2 seviyesinde. 2021 yılı aynı tarihte bu yüzde 99,4 seviyesindeydi. Bursa’da içme suyu temin eden barajlarda hâlihazırda 47,7 milyon metreküp kullanılabilir su bulunurken geçen yıl 64,7 milyon metreküp su bulunuyor.

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SU SIKINTISI YOK

DSİ, bu yılbaşı itibariyle işletmede olan 417 büyük depolamalı barajın günlük izlemesini ve değerlendirmesini yapıyor. Doğal göller hariç DSİ tarafından günlük izlemesi yapılan 417 depolamalı tesis de aktif doluluk oranı yüzde 53,2. Mevcut durumda içme suyu barajlarında bulunan su yeterli seviyede olduğunu, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı olacağı düşünülmüyor.

MAKSATLARINA GÖRE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

*293 adet sulama maksatlı barajda aktif doluluk yüzde 45,7.

*141 adet enerji maksatlı barajda aktif doluluk oranı 54,6.

*105 adet içme suyu maksatlı barajda aktif doluluk yüzde 46,8.

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