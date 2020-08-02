Yağmur, dolu, fırtına ve hortum Ardahan'ı felç etti Yağmur, dolu, fırtına ve hortum Ardahan'ı felç etti Yurdun büyük bölümü sıcak havalar nedeniyle kavrulurken Ardahan'da ise etkili olan yağmur, fırtına, dolu ve hortum ili adeta felce uğrattı. Çok sayıda mahallede su baskınları yaşanırken hortumdan dolayı ise bazı evlerin çatıları uçtu, enerji nakil hatlarında kopmalar meydana geldi.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2020, 13:01 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2020, 13:01 İHA