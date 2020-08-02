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Gündem Yağmur, dolu, fırtına ve hortum Ardahanı felç etti
ARDAHAN

Yağmur, dolu, fırtına ve hortum Ardahan'ı felç etti

Yağmur, dolu, fırtına ve hortum Ardahan'ı felç etti

Yurdun büyük bölümü sıcak havalar nedeniyle kavrulurken Ardahan'da ise etkili olan yağmur, fırtına, dolu ve hortum ili adeta felce uğrattı. Çok sayıda mahallede su baskınları yaşanırken hortumdan dolayı ise bazı evlerin çatıları uçtu, enerji nakil hatlarında kopmalar meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
Fırtına ve hortum sonucu bir çok mahallede çatılar uçtu.
Fırtına ve hortum sonucu bir çok mahallede çatılar uçtu.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinden itibaren bölgede etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Fırtına ve hortum sonucu bir çok mahallede çatılar uçtu, tarım arazileri zarar gördü.

Ardahan merkeze bağlı Ağaçlı mahallesinde 4, Çalabaşı mahallesinde ise bir evin çatısı uçtu.

Bölgede etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu.

ENERJİ HATLARI KOPTU

Hortum ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok mahallede tarım arazilerinde ciddi hasar meydana geldi. Fırtınada enerji nakil hatlarında kopmalar yaşandı.

Fırtına ve hortum sonucu bir çok mahallede çatılar uçtu.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Öte yandan Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde yağış sonrası su baskını yaşandı. Sel ekili arazileri yerle bir ederken, vatandaşlar su baskınından korunmak için evlerinin önündeki su arklarını temizledi.

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Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın arkadaşlarından şüpheleniyorum
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Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın arkadaşlarından şüpheleniyorum

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin ardından son dakika açıklaması geldi.

16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış, üzerine beton dökülmüş halde bulunan ve memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde toprağa verilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) babası, kızının öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Baba Sıddık Gültekin,"Pınar'ın samimi arkadaşlarından şüpheleniyorum. Bir, iki kişiden şüpheleniyorum. Pınar'ın arabaya binmesine kadar bir arkadaşının mutlaka yardım ettiğine inanıyoruz. Çünkü Pınar şahsın telefonlarının hepsini engellemişti" dedi.

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