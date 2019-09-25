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ADİYAMAN

Yakalanan hırsızlar adliyeye götürülürken kahkaha attı

Adıyaman’da 3 ayrı ikamete girerek hırsızlık yapan şahısların, yakalandıktan sonra kahkahalar atması 'yüzsüzlüğün bu kadarına da pes' dedirtti. Şahısların yapılan üst aramalarında ikametlerden çalınan bin 500 TL para ile altın kolye ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Adıyaman'da yakalanan hırsızların adliyeye sevk edilirken kameralara gülmesi pes dedirtti.
Adıyaman'da yakalanan hırsızların adliyeye sevk edilirken kameralara gülmesi pes dedirtti.

Adıyaman’da, 3 ayrı ikamete girerek hırsızlık yapan kadın şahısların, kahkahalar atması pes dedirtti.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yavuzselim, Kayalık ve Mehmet Akif Mahallelerinde bulunan 3 ayrı ikamete giren ve ikametlerden toplam bin 500 TL para ile altın kolye çalan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapıldı.

Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek burada sorguya alındı.

Şahısların yapılan üst aramalarında ikametlerden çalınan bin 500 TL para ile altın kolye ele geçirildi.


Yapılan çalışmalar kapsamında olay yeri ve çevresinde bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları incelenerek olayları gerçekleştiren Sibel Ö., Pınar Ö.ve İpek Ö., yakalandı.

Şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmek üzere ekip otolarına bindirileceği esnada şahıslar kameralar karşısında gülerek kahkahalar attı. Şahısların gülmeleri ve kahkaha atmaları pes dedirtirken şahıslar adliyeye götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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