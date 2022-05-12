Gündem Yalan habere özel düzenleme
ANKARA

‘Yalan haber’e özel düzenleme

Yalan haberle mücadele için getirilecek dezenformasyonla mücadele yasası hazırlıkları kapsamında AK Parti ve MHP bünyesinde oluşturulan çalışma grubu TBMM’de önceki gün ikinci kez toplandı.

Abone Ol Google News
Osman Özgan Yeni Şafak
‘Yalan haber’e özel düzenleme
Arşiv

Yalan haberle mücadele için getirilecek dezenformasyonla mücadele yasası hazırlıkları kapsamında AK Parti ve MHP bünyesinde oluşturulan çalışma grubu TBMM’de önceki gün ikinci kez toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın yanı sıra hukukçu kurmayların katıldığı toplantıda, Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası’nın ele alındığı, son rötuşların yapıldığı belirtildi.

KASITLI YALAN HABER SUÇ OLACAK

Kısa süre içerisinde AK Parti ve MHP’nin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen kanun teklifiyle, yalan haberin müstakil suç olarak düzenlenmesi planlanıyor. Buna göre, “yalan haberi yapan” ve “yalan haberi yayan” şeklinde iki ayrı suç tanımı olacak. Ancak her iki suçta da ‘kasıt’ şartı aranacak.

GERÇEK HAYATTA SUÇ OLAN İNTERNETTE DE SUÇ

Düzenlemeyle, dijital platformların sorumluluklarının artırılması planlanıyor. Reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Teklifte, internet medyasıyla ilgili de önemli düzenlemelerin olması bekleniyor. Taslak çalışmaya göre, internet medyasında çalışanlara basın kartı verilebilecek. İnternet medyası kuruluşları resmi ilan alabilecek. Ancak bunun için tıklanma sayısı, çalışan sayısı gibi belirli koşulları sağlaması gerekecek. Kaynaklar, söz konusu düzenlemeye ilişkin, “Avrupa Birliği’nin internet haberciliği ve dezenformasyonla ilgili kabul ettiği düzenlemeden aşağı bir düzenleme değil. Gerçek hayatta ne suçsa o suç olacak” değerlendirmesini yaptı.

Yalan salgını sosyal medyada yüzde 40 arttı
TEKNOLOJİ
Yalan salgını sosyal medyada yüzde 40 arttı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmeli
GÜNDEM
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmeli
Kudüsün kızını resmetti

Kudüs'ün kızını resmetti

​İdlibli grafiti sanatçısından anlamlı eser.
Kupada finalin adı belli oldu

Kupada finalin adı belli oldu

​Sivasspor, rövanş maçında hata yapmadı ve adını finale yazdırdı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin: Çıplak arama yöntemi uygulansa en başta ben karşı çıkarım

Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır?

Kitap kokusu ülkeye yayılıyor
Hayat

Kitap kokusu ülkeye yayılıyor

Kitapseverler gevşeyen pandemi kuralları sonrası kitap fuarlarına kavuşuyor. Yayın sektörünün ve okuyucuların uzak kaldığı kitaplar, imza günleri ve söyleşiler mayıs ayıyla birlikte yeniden canlanıyor.
Ulusal kalkınmaya yerel destek imzası: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı ile Birleşmiş Milletler arasında iyi niyet protokolü
Gündem

Ulusal kalkınmaya yerel destek imzası: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı ile Birleşmiş Milletler arasında iyi niyet protokolü

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı ile Birleşmiş Milletler arasında iyi niyet protokolüne imza atıldı. BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 2023’e kadar ulaşmasını amaçladıklarını söyledi. WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ise, “Vakıf olarak ülkemize kattığımız değerleri geliştirerek 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerelleştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı katılımcılık, demokrasi, gençlik gibi birçok farklı alanda devam ettirmekteyiz” dedi.
Dezenformasyonun son hedefi göçmenler
Gündem

Dezenformasyonun son hedefi göçmenler

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yerel Medya Çalıştayı’ başladı. İki gün sürecek çalıştayın açılışında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Maruz kaldığımız sistematik dezenformasyonun son hedefi ülkemizin göçmen politikası oldu” dedi. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu da, ‘Dezenformasyonla Mücadele ve Medya’ oturumunda dezenformasyona karşı enformasyonun önemine dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.