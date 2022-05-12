‘Yalan haber’e özel düzenleme

Yalan haberle mücadele için getirilecek dezenformasyonla mücadele yasası hazırlıkları kapsamında AK Parti ve MHP bünyesinde oluşturulan çalışma grubu TBMM’de önceki gün ikinci kez toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın yanı sıra hukukçu kurmayların katıldığı toplantıda, Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası’nın ele alındığı, son rötuşların yapıldığı belirtildi.

KASITLI YALAN HABER SUÇ OLACAK

Kısa süre içerisinde AK Parti ve MHP’nin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen kanun teklifiyle, yalan haberin müstakil suç olarak düzenlenmesi planlanıyor. Buna göre, “yalan haberi yapan” ve “yalan haberi yayan” şeklinde iki ayrı suç tanımı olacak. Ancak her iki suçta da ‘kasıt’ şartı aranacak.

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GERÇEK HAYATTA SUÇ OLAN İNTERNETTE DE SUÇ

Düzenlemeyle, dijital platformların sorumluluklarının artırılması planlanıyor. Reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Teklifte, internet medyasıyla ilgili de önemli düzenlemelerin olması bekleniyor. Taslak çalışmaya göre, internet medyasında çalışanlara basın kartı verilebilecek. İnternet medyası kuruluşları resmi ilan alabilecek. Ancak bunun için tıklanma sayısı, çalışan sayısı gibi belirli koşulları sağlaması gerekecek. Kaynaklar, söz konusu düzenlemeye ilişkin, “Avrupa Birliği’nin internet haberciliği ve dezenformasyonla ilgili kabul ettiği düzenlemeden aşağı bir düzenleme değil. Gerçek hayatta ne suçsa o suç olacak” değerlendirmesini yaptı.

TEKNOLOJİ Yalan salgını sosyal medyada yüzde 40 arttı