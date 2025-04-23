Yalana çanak tuttu

Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya’nın sınıf ortamında elinde uzun namlulu silahla poz verdiği öne sürülen fotoğrafın sosyal medyada yayılması üzerine Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlattı. Emniyet ve adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu görüntünün dijital olarak manipüle edildiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince yürütülen teknik analiz sonucunda, Çinkaya'nın fotoğrafının aslında okulda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi anma etkinliklerinde çekildiği, ancak oyuncak silahlı görüntünün kırpılarak bir sınıf ortamına montajlandığı tespit edildi.