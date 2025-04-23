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Yalana çanak tuttu

Yalana çanak tuttu

Oğuzhan Ürüşan
04:0023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
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Gülben Ergen
Gülben Ergen

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen yolsuzluk operasyonu sonrasında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eylemlerinde öğrencilerine sükunet çağrısında bulunan öğretmeni elinde silahla sınıfta gösteren fotoğraf montaj çıktı. Sanık öğretmen mağdur olurken montaj kareyi paylaşanlar arasında bulunan sanatçı Gülben Ergen’e de soruşturma açıldı.


İNCELEME TAMAMLANDI

Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya’nın sınıf ortamında elinde uzun namlulu silahla poz verdiği öne sürülen fotoğrafın sosyal medyada yayılması üzerine Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlattı. Emniyet ve adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu görüntünün dijital olarak manipüle edildiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince yürütülen teknik analiz sonucunda, Çinkaya'nın fotoğrafının aslında okulda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi anma etkinliklerinde çekildiği, ancak oyuncak silahlı görüntünün kırpılarak bir sınıf ortamına montajlandığı tespit edildi.


SANIKTI MAĞDUR OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Hüseyin Çinkaya’nın “sanık” sıfatıyla ifadesine başvurdu. Çinkaya, söz konusu görüntünün orijinal halini savcılığa sunarak, görüntünün 18 Mart programı sırasında çekildiğini, gençleri şiddet içeren eylemlere yönelmemeleri konusunda bilgilendirdiğini ifade etti. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında fotoğrafın kurgu olduğunun kesinleşmesi üzerine Çinkaya dosyada "müşteki/ mağdur" sıfatına geçti.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sanatçı Gülben Ergen hakkında da, öğretmeni hedef gösterdiği ve kamuoyunda yanlış algı oluşturduğu gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, olayın araştırıldığı ve başsavcılıktan sunulan analiz raporunun değerlendirmeye alındığı öğrenildi.


#ibb
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#Gülben Ergen
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