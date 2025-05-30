Yalova haberleri: 3 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünde 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çatı katında başlayan ve eve de sıçrayan alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Çevredekilerin de yardımıyla ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak, söndürdü.