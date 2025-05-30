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Yalova haberleri: 3 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü

Yalova haberleri: 3 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü

23:4530/05/2025, Cuma
G: 31/05/2025, Cumartesi
DHA
Yeni Şafak
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Yalova'da 3 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü
Yalova'da 3 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünde 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çatı katında başlayan ve eve de sıçrayan alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Çevredekilerin de yardımıyla ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak, söndürdü.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


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